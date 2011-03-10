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PROF. HİLMİOĞLU HASTANEYE KALDIRILDI İSTANBUL (A.A) 

10 Mart 2011 20:32

-PROF. HİLMİOĞLU HASTANEYE KALDIRILDI İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Alınan bilgiye göre, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 2 No'lu cezaevinde bulunan Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, rahatsızlandığı için ambulansla Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesine götürüldü.  Muayene edilen Prof. Dr. Hilmioğlu'nun hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi. Kronik rahatsızlık nedeniyle daha önce uzun süre hastanede kalan Prof. Dr. Hilmioğlu'nun kısa süre önce cezaevine getirildiği öğrenildi.

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