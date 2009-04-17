T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. Haberal'ın baba evine Türk bayrağı asıldı

17 Nisan 2009 16:57

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Haberal'ın Zonguldak'taki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Prof. Dr. Haberal'ın gözaltına alındığı pazartesi sabahı sağlık sorunları nedeniyle Ankara'ya giden babası Yaşar Haberal'ın tedavisinin devam ettiği ve Zonguldak'taki evine dönmediği öğrenildi.

Oğlunun gözaltına alınmasından önce rahatsızlanan Yaşar Haberal'ın Bahçelievler Mahallesi Sümbül Sokak'taki evine Türk bayrakları asıldı. 3 katlı binanın üst katında oturan Haberal'ın yakınları, balkona 2 Türk bayrağı asarken, alt katlardaki komşuları da evlerine Türk bayrağı astı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24