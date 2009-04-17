Prof. Haberal'ın baba evine Türk bayrağı asıldı

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Haberal'ın Zonguldak'taki baba evine Türk bayrağı asıldı.



Prof. Dr. Haberal'ın gözaltına alındığı pazartesi sabahı sağlık sorunları nedeniyle Ankara'ya giden babası Yaşar Haberal'ın tedavisinin devam ettiği ve Zonguldak'taki evine dönmediği öğrenildi.



Oğlunun gözaltına alınmasından önce rahatsızlanan Yaşar Haberal'ın Bahçelievler Mahallesi Sümbül Sokak'taki evine Türk bayrakları asıldı. 3 katlı binanın üst katında oturan Haberal'ın yakınları, balkona 2 Türk bayrağı asarken, alt katlardaki komşuları da evlerine Türk bayrağı astı.

