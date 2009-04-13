Prof. Haberal'ı Demirel uğurladı

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel, Esenboğa Havalimanı’na gelerek, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Haberal’a, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların istemi üzerine evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alınan Haberal ve eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, daha sonra Adli Tabip’te sağlık kontrolünden geçirildi.



İstanbul’a götürülmek üzere Esenboğa Havalimanı’na getirilen Haberal ve Hilmioğlu, geniş güvenlik önlemleri altında Türk Hava Yolları’na ait tarifeli uçakta saat 13.10’da İstanbul’a götürüldü.



Alınan bilgiye göre, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Esenboğa Havalimanı’na gelerek Haberal’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haberal, saat 10.20 sıralarında Adli Tıp’taki sağlık kontrolünün ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.



Çankaya Birlik Mahallesi’ndeki evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alınan Hilmioğlu, sağlık kontrolünden geçirildi, daha sonra Terörle Mücadele ekipleri tarafından direkt havaalanına götürüldü.



Haberal’ın Ankara Emniyet Müdürlüğünde kaldığı yaklaşık 2 saatlik süre içerisinde çok sayıda gazetecinin yanı sıra eski bakanlardan Nevzat Ercan, Haberal’ın 2 oğlu ve Başkent Üniversitesi çalışanları da bina dışında bekledi.



Haberal’ın evinde, Başkent Üniversitesi Rektörlüğünde, Kızılcahamam’daki Patalya Otel ile Hilmioğlu’nun evinde yapılan aramalarda bazı CD’lere el konuldu.

