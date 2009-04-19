Prof. Haberal'a acil müdahale

Cezaevinde kalp spazmı geçiren ve hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Haberal’ın geceleyin fenalaştığı öğrenildi.



Ergenekon soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanan ve götürüldüğü Metris Cezaevi’nde rahatsızlanınca İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’ne kaldırılan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



Kalp spazmı şüphesiyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren Haberal’ın rahatsızlığının gece arttığı, doktorların acil müdahalede bulunduğu bildirildi. Hürriyet’ten Serkan Akkoç ile Mustafa Kınalı’nın haberine göre, Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erhan Kansız, "Tetkikler sürüyor. Şikayetlerinde gerileme var. Ancak bir problem gelişebilir diye, tetkikleri genişleteceğiz. Önceden tedavi görüyormuş. Kardiyolog arkadaşlarımızın takibinde. Pazartesi (yarın) belki yoğun bakımdan çıkabilir, ancak taburcu edemeyiz. Bir checkup’tan geçireceğiz" diye konuştu.



Eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, önceki gece hastaneye gelerek Prof. Haberal’ı ziyaret etmek istedi. Ancak görüşemeyen Özkan doktorlardan bilgi aldı. Yaklaşık 5 dakika süren ziyaretin ardından Özkan, "Çok iyi bir insandı. Dostumdu. Bu duruma düşmesi hepimizi üzdü. Burası hukuk devleti. Hukuk gereğini yapar" dedi. Haberal’ı dün de Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve eski Bakan Lütfullah Kayalar ziyaret etmek istedi. Genç ve Kayalar da Haberal’ı göremedi.



Onur konuğuydu



Bu arada Prof. Dr. Mehmet Haberal, İstanbul’da bugün başlayacak ve iki gün sürecek 5. Dünya Çocuk Organ Nakli Kongresi’nin onur konuğuydu ve açılış konuşmasını yapması bekleniyordu. Kongre organizasyonundan Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, "Haberal’ın konuşma yapması planlanan saate, bilimsel çalışmalarının anlatılacağı bir konferans ekleniyor" dedi.



