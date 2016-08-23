Prof. Haberal, Dünya Organ Nakli Derneği başkanı seçildi

Yaptığı böbrek ve karaciğer nakilleriyle uluslararası üne sahip Genel Cerrah Prof. Dr. Mehmet Haberal, tam 105 ülkenin uzmanlarının oylarıyla Dünya Organ Nakli Derneği başkanlığına seçildi.

Bundan 41 yıl önce, 1975’te Türkiye’de ilk kez canlı vericiden böbrek, 1978’de de yine ilk kez kadavradan böbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Haberal, 105 ülkeden, 6 bin 700 organ nakli uzmanının internet aracılığıyla oy kullanarak katıldığı seçimle, dünyanın en büyük ve saygın organ nakli derneği sayılan Dünya Organ Nakli Derneği’nin başkanı oldu. Prof. Dr. Haberal’ın yeni başkan seçildiği, 18-23 Ağustos tarihlerinde Hong Kong’da gerçekleştirilen 26’ncı Dünya Organ Nakli Kongresi’nde açıklandı.

Toplamda 4 yıl başkan

Prof. Dr. Haberal, derneğin 2016-18 döneminde önce seçilmiş başkanlık yaptıktan sonra, 2018-2020’de de Dünya Organ Nakli Derneği Başkanlığı’nı sürdürecek. Hürriyet'te yer alan habere göre, Prof. Dr. Haberal, başkanlığının açıklandığı Hong Kong’daki toplantıda duygularını şöyle aktardı:

“Konusunda dünyanın en büyük ve en saygın kuruluşu olan, yarım yüzyıllık Dünya Organ Nakli Derneği’ne başkan seçilmemi, başta ülkemin kurucusu ve milletimin çağdaş bilgilerle yetişmesini sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyum. Bu nedenle önce Atatürk’e minnet ve şükran duygularımı bildiriyorum. Ayrıca benim için gurur verici kararlarıyla dünyanın bu uzak köşesinde bana, özellikle büyük özlemini duyduğumuz milletim güzel bir haber gönderme olanağı sağlayan dünyadaki tüm meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum.”

Kongre İstanbul'da olabilirdi

Prof. Dr. Mehmet Haberal, derneğin Hong Kong’daki kongresinin İstanbul’da yapılması için büyük çaba harcamıştı. Kongre tarihinden 6 yıl önce belirlenen aday üç şehirden biri İstanbul olmuştu. Ancak Prof. Dr. Haberal, 13 Nisan 2009’da Ergenekon davasından tutuklanıp 4.5 yıl Silivri Cezaevi’nde kalınca dernek kongre için Hong Kong’u seçti.

Prof. Dr. Haberal’a Ağustos 2000’de Türkiye ve dünyada organ naklinin gelişimine yaptığı katkılardan yine Dünya Organ Nakli Derneği tarafından Milenyum Madalyası verildi. Ekim 2010’da, Amerikan Cerrahlar Koleji tarafından Şeref Üyeliği’ne seçilen ilk Türk cerrah olmuştu.