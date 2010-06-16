Prof. Haberal 9 hakime açtığı davayı kazandı

T24 - Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın açtığı davada Ergenekon davasında görevli 9 hakim 1500'er TL tazminata mahkum oldu. Yargıtay, tutuklu bulunan Haberal'ın, "sorgusunda sorulan 180 sorunun hiç birinin terör örgütü kurmak ve yönetmekle ilgili olmadığı, buna rağmen tahliyesine karar verilmediği" gerekçesiyle açtığı davada, hakimleri tazminata mahkum etti. Hakimler kararı temyiz edebilecek.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, kendisini kasten tahliye etmediklerini öne sürerek 9 hakim hakkında 20'şer bin liralık tazminat davası açtı.



Haberal davayı kazandı. 2'si ağır ceza mahkemesi başkanı, 9 hakim 1500'er lira tazminat ödeyecek. Tazminat kararını Yargıtay 4. Hukuk Dairesi verdi.



Haberal'ın avukatları, özel yetkili mahkemeler İstanbul 9. Ağır Ceza'nın Başkanı Nurettin Ak ve 2 üyesi, 12. Ağır Ceza'nın Başkanı Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu ve 2 üyesi ile 10. Ağır Ceza'nın 2 üyesinden davacı oldu.



Haberal, tutuklama kararını veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2 üyesinden davacı olurken tahliyesi yönünde oy kullanan başkan Erkan Canak ile 10. Ağır Ceza Başkanı Zafer Başkurt'tan davacı olmadı.



Haberal'ın avukatı 5 kez cumhuriyet savcısının da Haberal'ın tahliyesini talep ettiğini, sürekli olarak 2 üyenin gerekçesiz bir şekilde tutukluluğun devamına karar verdiğini, böyle bir durumun 4. Ceza Dairesi'nin bir kararında görevi kötüye kullanmak olarak nitelendirildiğini anlattı.



Avukatlar Haberal'a sorgusunda 180 soru sorulduğunu, bunlar içinde terör örgütü kurmak ve yönetmekle ilgili hiçbir soru bulunmadığını vurguladı, Haberal'ın kaçma ve delilleri karartma ihtimali olmadığını kaydederek bazı sanıklar hakkında sağlık gerekçesiyle tahliye talebi verildiğine, durumun eşitsizlik yarattığına dikkat çekti..



Oyçokluğuyla verilen tazminat kararını hakimler temyiz edebilecek.







