Prof. Güngör Uras: Tahtakale'de döviz işlemlerinin durduğunu hatırlamam, işler çok karmaşık hâle geldi

İktisatçı Güngör Uras, doların yüksek dış ticaret açığı ve cari açığın yanısıra psikolojik etkenlerle de yükseldiğini söyledi. "Şu anda kimseye tavsiyede bulunma şansı yok. İşler çok karmaşık hale geldi" diyen Uras, Tahtakale'de döviz bürolarının alımı durdurması için "Daha önce Tahtakale'de işlemin durdurulduğunu hatırlamıyorum" yorumunda bulundu.

Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan Uras, Tahtakale’de döviz işlemlerinin durdurulması hakkında, “Ziya Müezzinoğlu zamanında Tahtakale ‘ye bir baskın olmuştu ama işlem durdurulmuş muydu hatırlamıyorum. Tahtakale ‘de kasalarda dolar dolu diye baskın yaptırdı ama kasalarda Dolar çıkmadı. Öyle bir şey yoktu” dedi.

Alman Commerzbank’ın yayınladığı raporda doların 6 lirayı görebileceği yönündeki tespitini değerlendrien Güngör Uras şöyle konuştu:

“Dolarda psikolojik bir tırmanış başladı. Bunun için neyin ne olduğunu bilemiyoruz. Dolar, Deutsche Bank’ın tahmininden çok Türk halkının davranışına bağlı olarak yükselir veya düşer. Dolar dünyadan ve Türkiye ekonomisinden koptu. Psikolojik bir davranış var. Bütün mesele psikolojiyi kıracak herhangi bir tedbir almak. Beklenmedik davranışlarla halkın beklentisini tersine çevirecek adımlar atılmalı. Örneğin kısa vadeli -10 yıl, 5 yıl, 1 yıl vadeli değil- yüksek faizli Türk Lirası ile TL cazip hale getirilebilir. ‘Dolar alma’ , ‘yükselmeyecek’ demekle olmuyor. Neticesini görüyoruz.”

Dolara yatırım yapılır mı?

“Dolara bu seviyede yatırım yapılır mı?” sorusu üzerine Uras, “Şu anda kimseye tavsiyede bulunma şansı yok. İşler çok karmaşık hale geldi. ‘Alma’ dediğinizde Dolar yükseldiği halde kayba neden olursunuz” diye konuştu.

Türkiye’nin cari açık ve dış ticaret açığı gibi nedenlerle de doların yükseleceğine dikkat çeken Uras, “Ancak mevcut döviz kuru bunların etkisinden çok psikolojik” dedi.