Prof. Galtung: Kürt sorununa çözüm için, özellikle Türkiye'de 20 yıl aracılık yaptım...

Oslo Barış Enstitüsü'nün kurucusu Prof. Dr. Johan Galtung, “Kürt sorununun
çözümü için 20 yıldır, özellikle Türkiye'de aracılık yaptığını” açıkladı. Galtung, ihtilafın
çözümü için misyon üstlenmeye hazır olduğunu da söyledi.
Çok sayıda çatışmada arabuluculuk da yapan uluslararası ilişkiler analisti Prof. Galtung,
bu açıklamaları ANF'ye (Fırat Haber Ajansı) verdiği özel demeçte dile getirdi. Perwer
Yaş imzası ve Berlin mahreciyle yayımlanan habere göre, göre üç aşamalı bir plan öneren Galtung, “Kürt sorunun dört ülkede kurulacak otonomi bölgelerinin Kürdistan konfederalizmine
bağlanmasıyla çözüleceğini” savundu.
1930'da Norveç'in başkenti Oslo'da dünyaya gelen Prof. Dr. Johan Galtung, 1957'de
Avrupa'daki ilk barış enstitüsü olan Oslo Barış Enstitüsü'nün kurdu. Prof. Galtung, bu
tarihten itibaren sayısı 50'yi bulan çatışma ve savaşta arabuluculuk rolü üstlendi.
Literatüre "structural violence" (yapısal şiddet), "cultural violence" (kültürel
şiddet), "direct violence", (doğrudan şiddet), "positive peace" (pozitif barış), "negative
peace" (negatif barış) gibi kavramları kazandıran Prof. Galtung, 1951 yılında Norveç'te
ilk "vicdani ret" ilanı yapan kişilerin başında geliyor. Çocukluk yıllarında Nazi zulmüne
tanık olan Galtung'un 2. Dünya Dünya Savaşı'nda Oslo Belediye Başkanı olan babası
Naziler tarafından tutuklandı.
Galtung'un torunu Ida, 22 Temmuz 2011'de Anders Behring Breivik'in 69 kişiyi katlettiği
Utoya adasında bulunan gençler arasındaydı ve şans eseri hayatta kaldı.
Brevik'in yeni bir 'Neo-faşist' karakteri temsil ettiğini belirten Prof. Galtung "Brevik,
Afganistan'da sivilleri öldüren Norveç askerleri kadar deli değil" görüşünü savunuyor.
Norveç'in 1949 yılında NATO üyesi olmasıyla Alfred Nobel'in mirasına ihanet ettiğini
düşünen Prof. Galtung, her yıl verilen Nobel Barış Ödülü'nü artık anlamsız buluyor.
Galtung'a 1987 yılında, “Alternatif Nobel” olarak bilinen "Doğru Yaşam Ödülü'nü (Right
Livelihood Award) verildi.
'İnsansız hava araçlarıyla insanlık suçu işleniyor'
Özellikle Nobel'in 2009 yılında ABD Devlet Başkanı Obama'ya verilmesini sert şekilde
eleştiren Prof. Dr. Johan Galtung, "Bush sadece Afganistan ve Irak'ta, Obama ise buna ek
olarak Pakistan, Somali, Yemen ve Libya'da savaştı. Örneğin José Figueres, ülkesi Costa
Rica'yı cunta rejiminden kurtardı, ancak hiç bir ödül alamadı. Aynı şekilde Hindistan ve
Çin de tarihi barış anlaşması imzaladılar, fakat hiç bir şekilde ödüllendirilmediler" diyor.
ABD'nin ürettiği ve Türkiye'ye satılması düşünülen insansız hava araçlarının yargısız
infaz yaptığını, bunun büyük bir insanlık suçu olduğunu belirten Prof. Galtung, “ABD
imparatorluğunun 2020 yılında çökeceğini” savunuyor.
Çatışmaların da hastalıklar gibi bir tedavi sürecinin olduğunu düşünen Prof. Dr. Johan
Galtung, kurduğu dünyanın ilk online barış üniversitesi "Transcend Peace" üzerinden
çatışma bölgelerini izliyor. Galtung, kâr amacı gütmeyen ve şiddetsiz metotlarla
arabuluculuk yapan, çatışma çözümleri üreten "TRANSEND International"ın da
kurucusu ve çok sayıda uzmanla uzmanla hâlâ uzlaştırma çabalarını sürdürüyor.
Sri Lanka, Kore, Afganistan'daki girişimlerin yanı sıra Irak savaşından önce Saddam'la
görüşerek arabuluculuk yapmaya çalışan, Libya savaşında da dolaylı şekilde Kaddafi ile
görüşen Prof. Galtung, Suriye krizi ve Kürdistan barışına yönelik olarak girişimlerini
ANF'ye anlattı.
'Suriye'de çözüm federasyonda, Şam'a gidebilirim'
Suriye krizini patlak verdiği ilk günden itibaren izlediğini ve analiz etmeye çalıştığını
söyleyen Prof. Galtung, yakın dönemde başkent Şam'a giderek Beşşar Esed ile
görüşebileceğini bildirdi. Kendisinin resmi bir aracılık görevinin olmadığına işaret eden
Prof. Galtung "Fakat çok sayıda kişi Suriye barışı için bana katkı sunmam için ricada
bulunuyor" diye konuştu.
Galtung, "Suriye krizi nasıl çözülür" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Ana konu; gözle görülür bir şekilde bazı çözümler olmayıncaya kadar barış olmayacak.
Ve çözüm büyük ihtimalle bir Suriye federasyonu şeklindedir; Her bölge için demokratik
bir çözüm. Suriye'nin önüne böyle bir çözüm konulmuş ve o da bunu kabul etmek
zorundadır."
'20 yıldır, özellikle Türkiye'de aracılık yaptım'
ANF'nin "Kürdistan barışı için şimdiye kadar neler yaptınız" sorusuna Galtung, "Kürt
çözümü için hemen hemen 20 yıldır özellikle de Türkiye'de aracılık yaptım" yanıtını
veren Prof. Galtung, ayrıntı vermeyeceğini özellikle belirtiyor. Arabuluculuk
girişimlerinde “gizlilik” koşuluna dikkat çeken Prof. Galtung'un Kürt sorununun çözümü
için önerisi üç aşamadan oluşuyor.
Birinci aşamada Kürtlerin yaşadığı dört ülke Türkiye, Irak, İran ve Suriye'de, insan
hakları iyileştirmelerinin Kürtleri de içine alacak şekilde sağlanmasını öneren Galtung,
kalıcı barış için diğer iki aşamayı şöyle anlatıyor:
"İkinci aşamada her dört ülkede Kürtler içeride otonomilere kavuşturulmalı. Zaten Irak
parçası buna hazırdır.
Son aşamada ise dört otonominin bir araya gelmesiyle Kürdistan konfederasyonu
oluşturulmalı. Türkiye ise Kürdistan konfederalizmi oluşumunu kabul etmeli."
PKK ve Türk hükümeti arasında yapılan ve kamuoyunda "Oslo görüşmeleri" olarak
bilinen müzakerelerin kesildiğini hatırlatarak "Böyle bir sürecin yeniden başlaması ve
Kürdistan'daki barış için de bir misyon almayı düşünüyor musunuz" sorusuna Prof.
Galtung'un yanıtı, "Evet, hazırım"oldu.