Prof. Füzün: Ameliyattaydım, Başbakan kanser değil

T24





'Ameliyatin ardindan sonuçlara baktik: Tertemiz'



'Başbakan Erdoğan telefonla aradi, gittim'



'Polipler iriydi ama zararsizlar'



'Çok stresli bir ameliyattı'



'Görevine çabuk döner'



'Polipler stresten de olabilir, genetik de'



'Egedesonzsoz adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Kasım Cumartesi günü Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirdiği operasyonun ayrıntıları netleşiyor. Türkiye’nin iki gün sonra öğrendiği ve hala kamuoyuna net bir bilginin verilmediği operasyonda hazır bulunan doktorlardan birinin Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve ülkenin önde gelen cerrahlarından biri kabul edilen Mehmet Füzün olduğu ortaya çıktı.Başbakan Erdoğan’ın davetiyle üç saat süren operasyonunda hazır bulunan ve iki günü İstanbul’da geçiren Füzün, operasyonun içeriğini ve Erdoğan’ın sağlık durumunu egedesonsoz.com’a anlattı.Başbakan’ın sindirim sistemlerine yönelik operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Dursun Buğra ve Doç. Dr. Emre Balık’ın da 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün tarafından Başbakan Erdoğan’a önerildiği öğrenildi. Başbakan’a laparoskopik ameliyat yapan ekibin yanında bulunan Rektör Füzün, Erdoğan’ın sağlığına dönük spekülatif haberlere son noktayı koydu. Füzün, “Kolon ve rektum uzmanı olarak oradaydım. Ameliyattan sonra sonuçlara baktık, inceledik. Yapılan spekülasyonları biliyoruz. Ama Başbakan Erdoğan kesinlikle kanser değil. Çıkartılan polipler iyi huyluydu” dedi.Poliplerin insan yaşamında fiziksel bir engel oluşturmadığını söyleyen Rektör Füzün, poliplerin bulunduğu yerde kansere neden olmasıyla ancak etkilerinin görüleceğini söyledi. Başbakanın yaptırdığı rutin tetkikler ve checkup’tan sonra bağırsaklardaki poliplerin tespit edilmiş olabileceğini söyleyen Füzün, “Sayın başbakanımız beni aradı ve durumu anlattı. Kendisiyle telefonda önceden konuyu konuştuk. Ameliyat ile ilgili bilgiler verdim. Açık ameliyat konusunda Türkiye’de bilinen biri olduğumu, fakat bu işi kapalı olarak yapanların da bulunduğunu ifade ettim. Başbakanımıza ameliyatı yapan isim Prof. Dr. Dursun Buğra hocamızı önerdim. Dursun Buğra’nın bu işi yapabileceğini söyleyerek ‘benim çok yakın arkadaşımdır’ dedim. Zaten Başbakan'ın ekibi inceleme ve araştırma yapmış olmalı ki, beni aradılar. Daha sonra ameliyat sürecine girdik” diye konuştu.Ameliyattan sonra Başbakan’ın görevine dönmemesi ve istirahat süresini uzatmasının ardından ortaya atılan ‘Başbakan kanser mi?’ iddialarına da son noktayı koyan Füzün, Erdoğan’ın raporlarından ve alınan parçada yapılan biyopsinin ardından olumsuz bir sonucun çıkmadığını söyledi. Başbakanın kesinlikle kanser olmadığını belirten Füzün, “Sayın Başbakan ameliyat olmadan önce biz bunu biliyorduk. Zaten ameliyata da bu güvenle girildi. Kalın bağırsak yaklaşık 1,5 metre uzunluğundadır. Başbakanımızın bağırsağından 20-25 santimlik bir bölüm alındı. Bağırsaktaki polipler kolonoskopi yöntemiyle alınamadığı için ameliyat yöntemine başvuruldu. Yapılan operasyonda aldığımız polipler iriydi ama zararsızdı. Buna halk tabiriyle iyi huylu polipler diyebiliriz. Poliplerin her zaman bağırsakta probleme neden olması tehlikesi vardı. Sonuçta karşımızda bir başbakan var. ‘Görev süren bitsin, daha sonra ol’ diyemezdik. Biz bunu almasaydık, daha sonraki 3-5 yıl içinde belki ciddi bir rahatsızlığa çevirebilirdi. Yaptığımız incelemede tahliller tertemiz çıktı. Kalın bağırsağındaki kısalmalar insan yaşamı için sorun teşkil etmez. Kalın bağırsağı olmadan yaşayanlar bile var. Gerektiğinde zaten tamamı alınıyor.” diye konuştu.Kendisinin da bulunduğu ameliyatın tam üç saat sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Füzün, “Bir hastanın bana danışması ve fikrimi alması, bana güvendiği anlamına gelir. Sayın Başkanımız da bana danıştı ve fikirlerimi sordu. Bu da benim için bir onurdur. Ameliyatı çok yakın arkadaşım Prof. Dr. Dursun Buğra ve yardımcısı Doç. Dr. Emre Balık yaptı. Ben de ameliyat salonunda onların yanındaydım. Tabii ki sıradan bir insanın ameliyatını yapmıyorsunuz. Tayyip Erdoğan, Dünya’nın sayılı ilk 3-5 liderinden birisi. O yüzden ameliyatta stres yaşadık. Ben de arkadaşlarıma destek verdim. Onların yanında bulunarak sürecin iyi yönetilmesini sağladım. Sonuç olarak ortaya çıkan durumdan hepimiz mutlu olduk” dedi.Prof. Füzün, “Ben de bu işi açık ameliyat şeklinde yapanlardan birisiyim. Başbakanımıza kapalı bir ameliyat gerçekleştirildi. Kapalı olmasındaki neden, çabuk toparlanabilmesi ve işlerine hızlı bir şekilde geri dönebilmesidir. Zaten biz de kendisine en geç iki hafta içinde çalışmaya başlayabileceğini söylemiştik. Ameliyat eğer açık olsaydı toparlanması bir ayı bulabilir hatta geçebilirdi. Başbakan kısa süre içinde çalışmaya dönecek hale geldi” diye konuştu.Füzün Başbakan’ın rahatsızlığının ve ameliyata neden olan poliplerin neden kaynaklandığını tespit etmelerinin zor olduğunu da sözlerine ekleyen Füzün, “Bunun birçok nedeni var. Stres, kalıtsal durum, genetik yapı, çalışma koşulları ve aldığı gıdalar nedeniyle olabilir. Zaten poliplerin genel olarak neden oluştuğu bilinse kanserin de sebebi ortaya çıkar. Tıp’taki bu konuda yapılan araştırma ve çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.