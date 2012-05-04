Prof. Eyidoğan: Simav'daki TOKİ konutları fay hattına çok yakın!



HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP, artçı sarsıntılarla korkulu günler geçiren Kütahya’nın Simav ilçesinde, uzmanlarla yaptığı incelemeyi rapor yaptı. Deprem etkinliğinin devam edeceğine dikkat çekilen raporda, “Yakın deprem istasyonları” kurularak faylardaki hareketliliğin izlenmesi önerildi. Simav’ın kuzeyinde inşa edilen TOKİ konut ve donatı tesislerinin halen aktif olan Naşa Fay kuşağına olan yakınlığına dikkat çekildi.

CHP’nin jeofizikçi profesörü İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan, artçı sarsıntıların ilk başladığı 21 Nisan 2012 tarihinde, meslek odalarından bazı jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisliği uzmanları ile Simav ve çevresinde incelemeler yaptı. Simav’da, 19 Mayıs 2011’de başlayan deprem etkinliğine, Simav İlçesi’nin kuzeyindeki Naşa Fayı ve diğer tali faylar neden oluyor. Eyidoğan, “Bölgenin fay yapısı göz önüne alındığında Simav İlçesi’nin kuzeyinde uzanan Naşa Fayı alanındaki artçı deprem etkinliğinin bir süre daha süreceği anlaşılmaktadır” dedi.



‘Yakın deprem istasyonları kurulmalı’



Bölgede daha önceki yıllarda 6.0-6.5 büyüklüğündeki depremler olduğunu hatırlatan Eyidoğan, “Ancak, son bir haftalarda oluşan 4 büyüklüğündeki depremler ve son 5.1 büyüklüğündeki deprem Naşa Fay Zonu tarafından oluşturulmaktadır. Bu deprem etkinliği yakın deprem istasyonları kurarak izlenmesi gerekmektedir” dedi. Eyidoğan tarafından hazırlanan eksiklik ve yanlışlıklara dikkat çekilen Simav inceleme raporu şöyle:

-Deprem sonrası ağır hasarlı konutların hak sahipleri için inşa edilen ve 20 yıl vadeli kredi ile satılan TOKİ konutları Simav’dan oldukça uzak bir bölgededir ve Simav’da sosyal ve kültürel bir ayrışmaya neden olacaktır.

-TOKİ konutlarına hak sahipliği kazananların, önceden sahip olduğu ağır hasarlı mülklerinin rayiç fiyatları oranında TOKİ konut değerlerinden düşülmesi talebi AFAD ve TOKİ tarafından değerlendirilmemiştir.

-Hak sahipliği kazananların bir bölümü konutlarını Simav İlçesi içerisinde yapmak istemektedir. Ancak kendi yaptıracakları konutlar için kredi verilmesine dair taleplerinin dikkate alınmadığını ifade etmişlerdir.

-Deprem sonrası Simav’ın kuzeyinde inşa edilen uydu kent TOKİ konut ve donatı tesisleri Naşa Fay Kuşağı’na çok yakındır. Fayın özellikleri ve yer seçimiyle ilgili ne tür araştırmalar yapıldığı bilinmemektedir.



‘Güçlendirme kredisi verilmedi’



-Orta hasar almış konut, işyeri ve ahır gibi yapıların güçlendirme ve onarım kredisi hakkına sahip olanların büyük bir bölümüne, depremden bir yıla yakın süre geçmesine rağmen güçlendirme ve onarım kredisi sağlama işlemlerinin hala yapılmadığı ve kredi verilmediği anlaşılmaktadır.

-Bölgenin depremsellik yapısı ve konut stoğunun durumu incelendiğinde; bölgede bugüne kadar deprem kayıplarını azaltmaya yönelik önlemler, planlı ve denetimli yapı üretimi konusunda yerel yönetimin önemli yetersizlikleri olduğu anlaşılmaktadır.