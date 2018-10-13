Prof. Ersan Şen: Serbest bırakılan Brunson'la aynı suçla yargılanan, adli kontrol altında, yurt dışına çıkma yasağı olan insanlarımız var

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Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Rahip Andrew Brunson hakkında verdiği kararı yorumladı. Şen, cezanın henüz kesinleşmediğini, istinaf mahkemesinin kararı bozabileceğini ve en iyi ihtimalle Rahip Brunson'ın 8 aylık bir cezasının kaldığını söyledi.

Prof. Ersan Şen, Haber Global TV’de Brunson kararını değerlendirdi. Davanın siyasi nitelik kazandığını ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin davayı bitirerek üzerindeki yükü attığını söyleyen Şen, "Sanık örgüt üyesi değil, organik bağı yok. Ceza kesinleşmemiş, istinaf mahkemesinde ceza kesinleştiğinde en iyi ihtimalle 8 aylık bakiye infazı kalacak. Aynı suçla yargılanan, ceza almış ama cezası kesinleşmemiş insanlarımız var ve onlar adli kontrol şartı var ve yurtdışına çıkma yasakları var ancak Brunson serbest bırakıldı. Savcı istinafa gitse, karar bozulsa ve şahsa 15 yıl ceza verilse ne olacak?" ifadelerini kullandı.

"Keşke biz de Hakan Atilla'yı alabilseydik"

Şen, Brunson'ın kalan cezasını Amerika Birleşik Devletleri'nde mi yoksa Türkiye'de mi çekeceğinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu şahıs 3 yıl 1 ay 15 gün cezasının çekmediği kısmını nasıl ve nerede çekecek önemli olan şey o. Keşke biz de Hakan Atilla'yı alabilseydik" dedi.