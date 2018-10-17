Prof. Ersan Şen: Konsolos dokunulmaz değildir; ağır bir suç iddiası varsa bulunduğu ülkeden çıkamaz

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak gündeme gelen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi dün 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla ülkesine döndü. Konsolosun gidişini değerlendiren Ceza Hukuku ve CezaYargılaması Hukuku alanında akademik kariyere sahip olan Prof. Dr. Ersan Şen, "Konsolos dokunulmaz değildir; ağır bir suç iddiası varsa bulunduğu ülkeden çıkamaz" dedi.

AKP Sözcü Ömer Çelik konsolosun dokunulmaz olduğunu söyleyerek gidişine engel olamayacağını kaydetmişti.

HaberTürk'ten Sevilay Yılman'a konuşan Şen başkonsolosla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Öncelikle şunun bilinmesi gerekir: Konsolosluklar ve elçilikler birbirinden farklı yetki ve görevlerle donatılmış olup, farklı kurallara tabidirler.

Konsolosluklar, 24 Nisan 1963 tarihli konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi’ne tabidir.

Konvansiyonun 41. maddesine göre hakkında ağır suç iddiaları bulunan başkonsolos veya konsolosluk memurlarının dokunulmazlık hakkı yoktur ve bundan dolayı da bulunduğu ülke izin vermediği sürece ülkeden çıkış yapamaz!

Bu sözleşme gereği yangın veya girilmesini zorunlu kılacak bir felaket olmadığı sürece sadece konsolosluk binaları dokunulmazdırlar. Ancak konsolos ve konsolosluk çalışanları dokunulmaz değildir. Eğer bir konsolos hakkında ağır bir suç iddiası varsa bulunduğu ülkeden çıkamaz.

Dolayısıyla bütün dünyanın dikkatini çeken kayıp ya da ölü gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında önemli bir aktör olan Suudi Başkonsolosunun çıkışı hukuki değildir.

Eğer Konsolos Muhammed Uteybi’nin Türkiye’den çıkışına ‘Dokunulmazlığı var’ diye sessiz kalındı ise yanlış bir işe imza atılmıştır!”

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