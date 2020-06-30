Prof. Erhan Erkut'tan düzeltme: Atanan altı rektörün toplam makale sayısının 3 değil 8 olduğunu teyit ettim; özür dilerim

Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Erhan Erkut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan 6 rektör hakkında, "Endeksli dergilerdeki toplam makale sayıları 3" açıklamasının ardından, özür dileyerek, "Son atanan 6 rektörün endeksli dergilerde toplam makale sayısının 3 değil, 8 olduğunu bugün teyit ettim. Hacettepe Rektörü'nün 6 makalesinden 5’i sistemde isim benzerliğinden ötürü eksik görüntülenmiş" dedi.

Prof. Dr. Erhan Erkut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla altı üniversiteye yapılan rektör atamalarıyla ilgili yaptığı "Altı rektörün toplam makale sayısı 3, dördü ise sıfır makaleli" açıklaması için bir düzeltme paylaştı. Prof. Erkut, "Son atanan 6 rektörün SCI/SSCI endeksli dergilerde toplam makale sayısının 3 değil, 8 olduğunu bugün teyit ettim. Hacettepe Rektörünün 6 makalesinden 5’i sistemde isim benzerliğinden ötürü eksik görüntülenmiş. Sayıdaki yanlış bilgiden dolayı şahsım ve ekibim adına özür dilerim" diye yazdı.

"Makale sayısı rektör seçiminde tek kriter değildir ama önemli bir faktördür" diyen Prof. Erkut, "Burada bireylere yönelik bir eleştirim yok, böyle görünüyorsa affola. Benim yorumlarım seçim kriterlerine yönelik. Ülkemizde ciddi bir akademik potansiyel görüyorum ve bunun harekete geçirilmesi için yorum yapıyorum. Bir bilim insanı olarak tek amacım ülkemde bilimin ve eğitimin ileriye gitmesi. Bu sebeple ülkeme döndüm ve var gücümle çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Erhan Erkut: Atanan altı rektörün toplam makale sayısı 3, dördü ise sıfır makaleli!