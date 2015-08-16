Prof. Ergun Özbudun: Yönetim sistemi değişmedi, Erdoğan'ın sözleri anayasa aykırılığın itirafı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İster kabul edilsin, ister edilmesin; Türkiye'nin yönetim sistemi fiilen değişmiştir” açıklamasına hukukçulardan tepki geldi. 2007'de AKP'nin Anayasa Taslağı'nı hazırlayan ekibin başında yer alan, anayasa hukukçusu Profesör Ergun Özbudun “Erdoğan’ın sözleri mevcut yönetimin Anayasa'ya uygun olmadığının itirafıdır. Yönetim sisteminin değişmiş olması söz konusu değildir. Bu beyan, ortada Anayasa'ya aykırılık olduğunun kanıtı” dedi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sami Karahan ise “Türkiye'de darbe oldu. Rejim değişikliği ve başkanlık rejiminin fiilen başladığı ilan edildi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Beyler! Türkiye, 10 Ağustos 2014 tarihinde, milletin doğrudan cumhurbaşkanını seçmesiyle yeni bir döneme girmiştir. Artık ülkede sembolik değil, fiilî gücü olan bir cumhurbaşkanı var. İster kabul edilsin ister edilmesin, Türkiye'nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir. Şimdi yapılması gereken, bu fiilî durumun hukukî çerçevesinin anayasal olarak kesinleştirilmesidir” sözlerine sadece siyasiler değil, hukukçular da tepki gösterdi. Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının kendisinin anayasayı çiğnediğinin itirafı olarak yorumladı. Anayasa'da cumhurbaşkanının yetkilerinin belli olduğunu hatırlatan Özbudun, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı, iradesi ile yönetim sistemini değiştiremez. 1982 Anayasası cumhurbaşkanına hangi yetkileri veriyorsa/vermiyorsa, o metin olduğu gibi geçerlidir. Dolayısıyla yönetim sisteminin değişmiş olması söz konusu değil. Zaten Cumhurbaşkanı'nın bu beyanı, fiilî durumun anayasaya uygun olmayan bir durum olduğunun ve mevcut yönetimin anayasaya uygun olmadığının itirafıdır. ‘Fiilî durum anayasaya uygun değil, anayasayı ona uyduralım' diyor. Dolayısıyla anayasaya aykırı bir durum olduğunu bizzat bu ifade kanıtlıyor. Buna karşın (polisleri ve Hidayet Karaca'yı tahliye eden) hakimler, ‘cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ortadan kaldırmak' suçundan tutuklandılar. Cebinde elma çakısı olmayan insanlar, yönetimi değiştirmeye çalışmakla suçlanıyor.”

Türkiye'de darbe oldu!

Bir başka hukukçu Prof. Dr. Sami Karahan ise tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Karahan, “14.08.2015'te Türkiye'de darbe oldu. Rejim değişikliği ve başkanlık rejiminin fiilen başladığı ilan edildi. Gerisi prosedürmüş! Seçimi kaybedip iktidarı kaybetmeyen, herkesi kandırıp, kandırıldığına inandıran, anayasayı değiştirmeden rejimi değiştiren AKP algı ustasıdır. Anayasayı yok sayıp başkanlık sistemine fiilen geçildi dersen, birileri de aynı yolla özerklik ilan eder.” ifadelerini kullandı.