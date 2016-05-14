Prof. Ergun Özbudun: Yargıtay ve Danıştay'da değişiklik teklifi tam anlamıyla bir tasfiye kanunu!

2007'de AKP'nin yeni Anayasa taslağını hazırlayan Bilim Kurulu'nun başındaki anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, hükümetin Yargıtay ve Danıştay üyelerinin görevine son veren değişiklik teklifinin yasalaşması halinde, AYM’nin sadece iptal değil, ‘yokluk’ kararı da verebileceğini söyledi. Özbudun, tasarının yasalaşmasının "tasfiye kanunu" olacağını belirterek, değişikliğin anayasaya açıkça aykırı olduğunu kaydetti.

Özgür Düşünce'den Metin Arslan'a konuşan Özbudun, “Anayasa'nın hukuk devleti, yargı bağımsızlığı ve hâkim teminatına ilişkin hükümlerine açıkça aykırı. Anayasamıza göre hakimler azlolunamaz ve emeklilik yaşı olan 65'i doldurana kadar da emekliye ayrılamazlar. Daha alt kademelerdeki mahkemelerde görev verilse dahi bu da tenzil-i rütbedir, ve aykırılığı ortadan kaldırmaz” ifadelerini kullandı.

Prof. Özbudun'un değerlendirmeleri şöyle:

"Yok sayma olabilir"

“Kanun çıkarsa, Anayasa Mahkemesi'nin iptal edeceğine kaniyim” diyen Özbudun, şöyle devam etti: “Hatta sadece iptal değil yok sayma dahi gündeme gelebilir. Çünkü bukanunun tamamıyla uyumlu bir yargı yaratmak gibi siyasi bir amacı olduğu aşikar. AYMyokluk kararı vermeyi de tartışacaktır.”

İki yüksek mahkemenin tüm üyelerinin görevine bir kanunla son verileceğine işaret eden Özbudun, “O kadroların bir bölümüne, kendi koltuğunuzdaki HSYK aracılığıyla atamayapıyorsunuz. Bu elbette yargı bağımsızlığını çok ciddi zedeleyecek bir kanundur. AİHMkararına gerek yok, Anayasamıza göre de meşru olmayan bir durum söz konusu.AYM'nin iptal edeceğine inanıyorum. Sadece iptalle yetinmeyip yok saymasını temenni ederim. Çünkü iptal kararı geriye yürümüyor. Bu HSYK kanunuyla, kurul bünyesinde çalışan bütün görevlilerin görevine son verildi.

AİHM, DGM'leri ihlal saydı

AYM o kanunu iptal etti. Fakat karar geriye yürümediği için bütün bu haksızlıklar müeyyidesiz kaldı. Oysa yokluk kararı verilirse o zaman bu kanun hiç doğmamış muamelesi görür. Bu üyeler eski görevlerine iade edilmek durumunda kalır. Yokluk muiptal mi müeyyidesi kritik önemde” ifadelerini kullandı.Teklifin yasalaşması durumunda vatandaşların, Yargıtay ve Danıştay'ın bağımsız ve tarafsız olmadığı gerekçesiyle AİHM'e başvurabileceğini kaydeden Anayasa profesörü Özbudun, şöyle devam etti: “Daha önceki Devlet Güvenlik Mahkeme'lerinin adil yargılanmaya elverişli yargı yerleri olmadığına dair, yani adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine dair kararları var.”

Eşitlik ilkesine aykırı

Özbudun, miletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırımasıyla ilgili görüşlerini şöyle açıkladı: “Belli bir döneme ait, belli sayıda milletvekilleri bakımından kaldırıyor. Ama sonrakiler ve aynı durumlar için dokunulmazlığı muhafaza ediyor. Bu bakımdanAnayasa'daki eşitlik ilkesine aykırı. Ayrıca Anayasa'nın vekillere sağladığı savunma hakkı ile Anayasa Mahkemesi'ne müracaat haklarından yoksun bırakıyor. Bu da antidemokratik. Meclis'te reddedilmesini temenni ediyorum.”