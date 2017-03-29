Prof. Ergun Özbudun: 'Fesih' ile 'seçimlerin yenilenmesi' eşanlamlı olarak kullanılabilir

Anayasa Profesörü Ergun Özbudun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İspatlasın, istifa edeceğim" dediği 'fesih' ile ‘seçimlerin yenilenmesi’ kavramları arasında yalnızca teknik bir fark olduğunu, ancak yarattığı sonuçlar bakımından aralarında bir fark olmadığını belirterek, "Her ikisinde de görevdeki Meclis’in yasal süresi dolmadan seçimler yenileniyor. Bu iki kavram eşanlamlı olarak kullanılabilir" değerlendirmesinde bulundu. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve Burhan Kuzu başta olmak üzere birçok AKP’li de anayasa değişikliğinin komisyon ve TBMM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında "fesih yetkisi" getirildiğini söyledi.

Erdoğan'ın 'Hayır' çadırına ziyaretinde konuşulanlar...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i fesih yetkisi yok. Ey Kılıçdaroğlu, şu hazırladığımız yasal düzenleme içerisinde çık böyle bir şey varsa bunu ispat et, ben Cumhurbaşkanlığı’ndan istifa edeceğim” sözleri yeni bir tartışma başlattı. 16 Nisan’da referanduma sunulacak anayasa değişikliği paketinde ‘fesih’ ibaresi geçmiyor. Ancak paketin "TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi" başlıklı 11. maddesi, "TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla (360) seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" diyor.

"İki kavram eşanlamlı"

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, Anayasa Profesörü Ergun Özbudun, fesih ile seçimlerin yenilenmesi kavramları arasında ufak bir teknik fark olduğunu belirterek, "Fesih anından itibaren Meclis’in hukuki varlığı ortadan kalkar. Seçimlerin yenilenmesinde ise bizde uygulanan şekliyle yenisi seçilene kadar Meclis görevine devam eder. Ülkenin bir an için bile olsa Meclis’siz kalmaması esastır" dedi. Ancak bunun teoride bir fark olduğunu, ikisi arasında yarattığı sonuçlar bakımından hiçbir fark olmadığını vurgulayan Özbudun, "Her ikisinde de görevdeki Meclis’in yasal süresi dolmadan seçimler yenileniyor. Bu iki kavram eşanlamlı olarak kullanılabilir" dedi.

AKP ve MHP ‘fesih’ dedi

AKP’liler, Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında da ‘fesih yetkisi’ getirildiğini söyledi. MHP’li Mehmet Parsak, Anayasa Komisyonu’nda düzenlemeyi "Cumhurbaşkanı’na tanınan bir yetkinin, bunun karşılığında TBMM’ye de tanınması ve her iki kuvvet bakımından böylesi bir yetki kullanıldığında kendisini de feshetmesi bilinciyle hareket etmesi çerçevesinde tanımlanan bir durum söz konusu” diye açıkladı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, “Bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshediyor ama bunun kendisine bir etkisi yok. Bu, karşılıklı bir dengeyi öngören bir yetki olarak önerilmiştir” görüşünü dile getirdi. Şentop, gazetelere verdiği röportajlarda da “Sunduğumuz model esasen ABD’deki modeldir. Ama ondan farkları var. Fesih yetkisini devreye sokacağız. Ülke ancak çok sıkıntılı bir döneme girerse, bir kilitlenmeyi aşmak için fesih yetkisi kullanılabilecek” dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ise “Bizim getirdiğimiz karşılıklı fesih meselesini Amerika bugün tartışıyor, açın literatürü görürsünüz” dedi.