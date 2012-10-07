Prof. Ercan'dan yeni deprem tahmini: 2029'dan sonra 6,7 şiddetinde olur

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptığı iki araştırma sonrasında 2029 ile 2045 yıllarından önce deprem beklemediğini söyledi.

Yalova Belediyesi’nin düzenlediği bisiklet festivaline katılmak üzere kente gelen Ercan, depremin tarihi ve şiddetine yönelik 2 ayrı kestirim yaptığını belirterek, “İstanbul Depremi diye bir deprem yok. Beklenen deprem Marmara Depremi'dir” dedi.

1999 depremi sonrasında birçok deprem kestirmecinin ortaya çıktığını, bir çok deprem tarihinin gündeme getirildiğini söyleyen Ercan, “Bunların hiç birinin bilimsellikle alakası yoktur. Ben, iki deprem kestirimi yaptım. Birisi gerginlik birikiminden, birisi de 4 bin yıllık depremsellikten olan araştırmalarımdır. Gerginlik birikimi kestirimine göre, 2029 yılından önce deprem olmaz çıktı. Depremsellikte ise 2045 yılından önce olmaz çıktı. Mühendislik olarak, bunların güvenilirlik derecelerine baktığımda, Marmara Denizi’nin tamamının, tek bir deprem bölgesi olarak ele alınması gerekmektedir. 1999 yılındaki Gölcük Depremi, aynı anda bizim beklediğimiz Marmara Depremi’dir. Gölcük Depremi’nde bizim beklentimizin üzerinde bir gerginlik boşalması oldu” diye konuştu.



Deprem nereyi vuracak?



Depremin düzeltilmiş büyüklüğünün 7,5, yüzey dalgası büyüklüğü ise 7,8 olduğunu söyleyen Ercan, "Boşalan gerginlik miktarı 132 atom bombasına denktir. 180 kilometrelik bir bölümü de kırmıştır. Yani bu fay, Armutlu açıklarına kadar kırılmıştır. Yalova’da da balık kılçığı biçiminde bir kırık oluşmuştur. Birisi Yalova önünden geçti. Diğeri ise Çiftlikköy’den, Bostancı istikametine kırıldı. Bir tanesi de Adaları kıstırdı. Hem doğu, hem de batısından Heybeliada’ya kadar kırdı. Şimdi gerginlik, Heybeliada’nın olduğu yerden doğu batı yönünde İstanbul’a doğru basınç uyguluyor. Yalovalıları korkutmak gibi bir niyetim yok ama gerçekleri de söylemem gerekiyor. 1894 Adalar Depremi'nin benzerini bekliyorum. Aşağı yukarı depremin olacağı yer Sivriada ile Küçükçekmece’nin önü olacaktır. 7 ile 10 kilometre derinlikte meydana gelecektir. Büyüklüğü de hiç beklendiği gibi değil. 6,4 ile 6,7 arasında bir büyüklük olabilir. Daha büyük bir deprem olması benim açımdan çok şaşırtıcı olur. Bu oranda bir gerginlik birikimi yok ki 8 veya 8,5 gibi uçuk bir deprem üretsin. Kurgular hep çok büyük deprem olacak, 200 bin, 500 bin kişi ölecek dese de bunlar bilimsel dayanağı olmayan, çığırtkanca açıklamalardır” dedi.



Ercan'dan bina uyarısı



Olası depremin, tek bir deprem olmayacağını ve bir deprem içinde 2 ile 3 deprem olacağını kaydeden Ercan, “Marmara Ereğlisi’nin önünde de denizden 10 ile 15 kilometre içerde olacak. Marmara Depreminde Yalova’da bir kırık oluşmayacak belki ama sarsıntı Yalova’yı da etkisi altına alacak. Kocaeli, Bursa ve Orhangazi’yi de etkisi altına alacak. ’Biz depremi atlattık’ diye bir olay yok. Bu etki altında olacak her yerde güçlendirilmemiş, mühendislik hizmeti almamış kötü yapılarda yıkım olacaktır” diye konuştu.