Prof. Eldem: Ressam Osman Hamdi Rumdu

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Oğulları farklı davrandı

Milliyet'ten Şükran Pekkan'ın haberine göre, Tarih Vakfı tarafından yayımlanan “Toplumsal Tarih” dergisinde bir makale yayımlayan Prof. Dr. Eldem, büyük dedesi İbrahim Edhem Paşa’nın Sakız Adası’nda bir Rum aileden dünyaya geldiğini, 1821’de köle olarak Hüsrev Paşa tarafından satın alındığını ve Paris’e gönderilerek iyi bir tahsilden geçirildiğini anlattı. Ednem Paşa’yı ilginç kılan özelliği ise, Sakızlı Rum olarak dünyaya gelmişken, sadrazamlığa kadar yükselmiş köle kökenli bir Müslüman bürokrat olmasıydı.Müslüman geleneklerine uygun olarak yetiştirilen İbrahim Edhem, kardeşi Kuzguncuk’ta bir kilisede papaz olarak görev yaptığı halde Rum aslını saklamak için bir hayli çaba safretti ve hatta kendisini Çerkes gibi gösterdi. Edhem Eldem, Osman Hamdi’nin ise Rum geçmişinden hiç sakınmadığını, hatta bunu sık sık vurguladığını yazdı. Diğer oğlu Halil Bey ise babasının Rumluğunu unutturup ona Müslüman bir geçmiş inşa etmeye soyundu. Eldem, bunun sebebini şöyle açıkladı:“Giderek dozu artan bir Türkçülük akımıyla özdeşleşen bir ülkede ihtida (başka dinden Müslümanlığa geçme) etmiş veya ettirilmiş bir Sakızlı Rum’un oğlu olmak herhalde pek cazip bir durum değildi.”