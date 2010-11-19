T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. Eldem: Ressam Osman Hamdi Rumdu

Prof. Dr. Edhem Eldem, Osman Hamdi Bey’in babası İbrahim Edhem Paşa’nın bir Rum olduğunu ileri sürdü.

19 Kasım 2010 02:00

T24 - Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Edhem Eldem, Osman Hamdi Bey’in babası İbrahim Edhem Paşa’nın Sakız Adası’nda doğan bir Rum olduğunu ileri sürdü.

Ressam Osman Hamdi Rumdu

Milliyet'ten Şükran Pekkan'ın haberine göre, Tarih Vakfı tarafından yayımlanan “Toplumsal Tarih” dergisinde bir makale yayımlayan Prof. Dr. Eldem, büyük dedesi İbrahim Edhem Paşa’nın Sakız Adası’nda bir Rum aileden dünyaya geldiğini, 1821’de köle olarak Hüsrev Paşa tarafından satın alındığını ve Paris’e gönderilerek iyi bir tahsilden geçirildiğini anlattı. Ednem Paşa’yı ilginç kılan özelliği ise, Sakızlı Rum olarak dünyaya gelmişken, sadrazamlığa kadar yükselmiş köle kökenli bir Müslüman bürokrat olmasıydı.


Oğulları farklı davrandı

Müslüman geleneklerine uygun olarak yetiştirilen İbrahim Edhem, kardeşi Kuzguncuk’ta bir kilisede papaz olarak görev yaptığı halde Rum aslını saklamak için bir hayli çaba safretti ve hatta kendisini Çerkes gibi gösterdi. Edhem Eldem, Osman Hamdi’nin ise Rum geçmişinden hiç sakınmadığını, hatta bunu sık sık vurguladığını yazdı. Diğer oğlu Halil Bey ise babasının Rumluğunu unutturup ona Müslüman bir geçmiş inşa etmeye soyundu. Eldem, bunun sebebini şöyle açıkladı:

 “Giderek dozu artan bir Türkçülük akımıyla özdeşleşen bir ülkede ihtida (başka dinden Müslümanlığa geçme) etmiş veya ettirilmiş bir Sakızlı Rum’un oğlu olmak herhalde pek cazip bir durum değildi.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24