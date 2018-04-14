Prof. Dr. Yılmaz: Rusya'yı çatışmaya çekmeye çalışıyorlar

Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) - ABD\'nin, İngiltere ve Fransa ile birlikte kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Suriye rejimini vurmasını değerlendiren Prof. Dr. Sait Yılmaz, Batı\'nın bu senaryoyu aylar öncesinden hazırladığını söyleyerek \"Rusya\'yı çatışmaya çekmeye çalışıyorlar\" dedi.

Rusya\'nın şu an durumu izlediğini belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz, \"Rusya şu an bekliyor, tepkisi batının savaş gemilerini ya da füzelerini hedef alırsa, bu karşılıklı bir çatışmaya dönüşür ve savaş büyür. Batı bu senaryoyu daha önce simülasyon çalışmalarında hazırladı. Ben, bunun planlanmış bir kriz yönetimi olduğunu düşünüyorum. Rusya’ya yönelik olarak yaklaşık bir kaç aydır uygulamaya konan kriz senaryosu devreye sokuldu. Batı\'nın, Rusya\'nın verebileceği karşılığı da hesaplayarak, hazırlandığını düşünüyorum. Rusya\'yı çatışmaya çekmeye ve bir tuzağa düşürmeye çalışıyorlar\" diye konuştu.

\"RİSK ÇOK FAZLA\"

Bu müdahalenin ortamı daha fazla ısıtacağını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, \"Rusya, sertliğe sertlikle cevap veren bir ülke. Batı Suriye\'yi vuruyor ama Rusya nereyi vuracak? Rusya\'da bu durumda Suriye\'yi vuran Batı silah platformları ve üslerini vuracaktır. Hem İran hem de Rusya bunun karşılıksız kalmayacağını söylediğine göre böyle bir risk çok fazla. Bu, çatışmaların kontrolden çıkmasına ve istenmeyen bölgesel boyutlara ulaşmasına neden olabilir. Şu ana kadar saldırılar olurken, Rusya\'nın elinde imkan varken tepki vermemesi ve beklemeyi seçmesi de ilginç oldu\" ifadelerini kullandı.

\"SURİYE\'DEKİ SAVAŞ KENDİLERİNE BÖLGE KURMAK İSTEYEN ÜLKELERİN SAVAŞINA DÖNÜŞTÜ\"

Bugün Suriye\'deki savaşın terörü önlemekten çıktığını savunan Prof. Dr. Yılmaz, \"Suriye savaşı, kendilerine ülke içinde etki bölgesi kurmak isteyen dış güçlerin ve onların vekillerinin savaşına dönüştü. Buradaki temel sorun, Suriye ile ilgili bir barış planının olmaması. Her ülke barış masasında kendisinin güçlü olması için Suriye üzerinde güç kullanarak masada kuvvetli olmaya çalışıyor. Öncelikle bir barış planının oluşturulması gerekiyor. Suriye\'nin geleceğini Suriyelilere bırakıp, bir an önce normalleşmeye geçmek şart. Halen Suriye’de istediklerini alamayan Batılı ülkeler, tekrar masaya güçlü bir şekilde dönmek için askeri arayışlar içindeler. Ancak, siyasi amaçlarla yürütülen bu askeri operasyonlar oradaki halkın beklentileriyle örtüşmüyor\" dedi.

\"TÜRKİYE DENGRELİ POLİTİKA İZLEMELİ\"

Türkiye\'nin bir NATO üyesi olması nedeniyle bu harekâttaki konumunun çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, \"Bir yanda Rusya ile Suriye\'de devam eden müttefikliğimiz var, Suriye ile ilgili çıkarlarımız birçok yönde örtüşüyor. Ama öbür taraftan da bir NATO üyesiyiz. Türkiye burada çok dengeli bir politika izlemeli. Çünkü görünen o ki bizim bu bölgede Amerika\'dan çok Rusya\'ya ihtiyacımız var. Türkiye\'nin burada dengeyi çok iyi tutturup kendi çıkarları çerçevesinde politika izlemesi doğru olur diye düşünüyorum\" diye konuştu.

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