Prof. Dr. Yaşa Hacısalihoğlu: 3 teröristin başına koyulan ödül hiçbir anlam ifade etmiyor

İSTANBUL, (DHA) - ABD\'nin PKK\'lı üç teröristin başına ödül koymasını değerlendiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"Türkiye açısından 3 teröristin başına ödül koyulmasının hiçbir anlamı yoktur. Sonuçta bu örgüt,Amerika \'izin vermeyelim\' derse kısa sürede yok edilecektir\" dedi.

ABD, terörist başı Murat Karayılan\'ın başına 5 milyon, terörist Cemil Bayık için 4 milyon ve Duran Kalkan içinse 3 milyon dolar ödül koydu.İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, ABD\'nin bu hamleyle YPG\'yi PKK\'dan ayrı bir yapı gibi göstermeye çalıştığını fakat Türkiye\'nin bu oyuna gelmeyeceğini vurguladı.

\"BU OYUN ASLA KABUL EDİLEMEZ\"

Amerika\'nın YPG\'yi meşrulaştırma çabası içerisinde olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"ABD, Türkiye\'yle birlikte mücadele ediyor gibi gözüküyor fakat arka planda silahını,topunu,tüfeğini, üniformasını, aklını,lojistiğini terör örgütlerine vermeye devam ediyor. Böyle olursa bu örgütlerin sonu gelmez. Şimdi de Fırat\'ın doğusundaki ısrarını sürdürüp, Türkiye\'ye kabul ettirebilmek çabasında ama Türkiye\'nin bunu kabul etmeyeceğini ve samimi olmayan bu oyuna gelmeyeceğini dün yetkili isimler ifade etti\" diye konuştu.

\"FIRAT\'IN DOĞUSUNDA GARNİZON DEVLETÇİĞİ HEDEFLİYORLAR\"

PKK terör örgütünün ve YPG yapısının birlikte olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Elebaşları da Abdullah Öcalan\'dır. Fırat\'ın doğusunda yaptığı yığınağı genişletip enerji koridoru haline getirip Türkiye\'yi içe kapatmaya ve buradaki mazlum halkları birbirine düşman kılacak bir garnizon devletçiği hedefindeler, bunun altını hep çiziyorduk.Türkiye bunu gördü, doğrudan terör örgütlerinin kuluçka merkezleri olarak değerlendirdi ki bölgede yaşadığımız pratik bunu gösteriyordu\" dedi.

\"TÜRKİYE KORİDORUN BÜYÜMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİ\"

\"DAEŞ, PKK,PYD birbirini besleyen bir mekanizma bunu saptamak gerekiyor\" diyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Sonuçta PKK,PYD\'ninmeşrulaştırılması, Suriye\'nin kuzeyindeki varlığını DAEŞ üstleniyordu. Türkiye Fırat Kalkanı Harekâtı ile meşrulaştırma çabası mazeretini ortadan kaldırdı. DAEŞ\'e büyük bir operasyon yaptı. Ardından Zeytin Dalı ile PKK,PYD\'ye müdahale etti ve koridorun büyümesinin önünü kesti. Ama ortada bir Menbiç oyalaması ile birlikte Fırat\'ın doğusundaki yığınak ve yoğunlaşmada devam etti. Burada üniformasını, stratejisini,aklını silahını veren Amerika gördük. Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütüyle mücadele etme bahanesiyle yerleşik hale getirdiler\" ifadelerini kullandı.

\"FIRAT\'IN DOĞUSU BİZİM İÇİN KIRMIZI ÇİZGİDİR\"

ABD\'nin Türkiye ile Fırat\'ın doğusunda karşı karşıya gelmek istemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Türkiye\'nin \'Fırat\'ın doğusu bizim için kırmızı çizgidir, asla burada bir terör örgütünün yapılanmasına izin vermeyiz\' yaklaşımı, sahada ve masadaki varlığı bizim ne kadar kararlı olduğumuzu gösterdi. Türkiye\'nin ABD ile savaşmak gibi bir derdi yoktur. Biz kendi ulusal güvenliğimiz için mücadele ediyoruz\" diye konuştu.

\"PKK DA, YPG DE TERÖR ÖRGÜTÜDÜR\"

ABD\'nin YPG\'yi terör örgütü olarak görmediğini hatırlatan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"1 yıldır şunun altını çizdim, PKK,PYD yapısını birbirinden ayrı tutamayız. PKK da YPG de,terör örgütüdür. PKK\'ya karşı mücadelemizi saygıyla karşılayan ABD, PYD ve YPG için öyle demiyor\" dedi.

\"DRAMATİK BİR DURUM YOK\"

Trump için zorlu bir sürecin başladığını belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Beklenti, Temsilciler Meclisi ve senatoda Demokratların üstünlük sağlaması yönündeydi fakat öyle olmadı. Ben Trump\'ın azledileceğini düşünmüyorum ama onun için zorlu süreç başlamıştır. Ara seçimler halk nezdinde Trump\'ın büyük bir düşüş göstermediğini de ortaya çıkardı. Dramatik bir durum yok. Ama Temsilciler Meclisi\'nde ilk defa Cumhuriyetçiler geriye düştü\" diye konuştu.