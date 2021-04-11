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Prof. Dr. Yalçın Karatepe: Madem dolar sizin için vatandaşınızdan daha kıymetli, o zaman 128 milyar doları neden sattınız?

11 Nisan 2021 09:36

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, hükûmetin  turizm sezonu öncesi “kapanma” kararı verebileceği haberlerine ilişkin olarak, “Madem dolar sizin için vatandaşınızdan daha kıymetli, o zaman 128 milyar doları neden sattınız?” düşüncesini dile getirdi.

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Karatepe Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğer kapanma gelirse sizin sağlığınızı düşündükleri için gelmeyecekmiş, dolar geliri elde etmek için gelecekmiş. Madem dolar sizin için vatandaşınızdan daha kıymetli, o zaman 128 milyar doları neden sattınız?” ifadesini kullandı.

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