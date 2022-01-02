Prof. Dr. Veysel Ulusoy: Türkiye'nin en büyük 10 ekonomi içine girmesi 25-30 yıl alır

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, cumhuriyet gazetesindeki köşesinde hükümetin "çok kısa süre içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde olacağız" söylemini değerlendirdi. Ulusoy, Türkiye'nin ilk 20 ekonomi arasından çıktığını hatırlatarak, dünyanın 10. ekonomileri olan Güney Kore ve Kanada'ya yetişebilmesinin 25-30 yıl alacağını kaydetti. Ulusoy yaptığı hesabı şöyle aktardı:

600-650 milyar dolar seviyesindeki GSYH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) ile en büyük 20 ülke dışına çıkan ekonomimizin 1 trilyon 600 milyar doları aşan ve onunculuğu paylaşan Kanada ve Güney Kore’nin önüne geçebilmesi için gerçekleşen ekonomik büyüme ile kaç yıl alacağını hesaplamak zor değildir.

Son 10 yılda olduğu gibi, ortalama yüzde 3 büyüme ile 25 yıl sonra ulusal gelirin 1 trilyon 300 milyar dolar olacağını tahmin etmek zor değildir. Kanada ve Güney Kore ekonomilerinin ekonomik büyüme oranının sıfır olması durumunda 25-30 yılı alacağını belirtmemiz gerekmektedir. "

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