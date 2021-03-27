Prof. Dr. Uyar'dan uyarı: Covid-19 yoğun bakımlarının dolmasına az kaldı

Türk Yoğun Bakım Derneği 2'inci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için oluşturulan yoğun bakımların yüzde 80'inin dolduğunu söyledi.

NTV'ye konuşan Uyar, Türkiye'nin üçüncü dalganın yükselen ayağında bulunduğunu düşündüğünü belirtirken, servis ve yoğun bakım tedavisin ihtiyaç duyan hasta sayısının arttığını kaydetti.

"Covid-19 yoğun bakımları yüzde 80-85 civarında"

Uyar, şunları söyledi:

"Covid-19 hastaları için ayrılan yerler yetersiz kalmakta. Covid-19 yoğun bakımları ikinci dalganın sonunda yaklaşık yüzde 40'lara inmişken şu an 80-85 civarında. Tam dolu olmasına az kaldığı için yeni birimler açma çabası var sağlık kuruluşlarında."

Prof. Dr. Uyar, yoğun bakımdaki yaş ortalamasının düştüğünü belirterek hastalığın daha ağır ve daha uzun seyretme eğilimde olduğunu kaydetti.