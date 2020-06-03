Prof. Dr. Usluer'den Koronavirüs uyarısı: Çok çabuk normalleşirsek ikinci dalga erken gelebilir, çok daha şiddetli olabilir

Çukurova Kent Konseyi Kadın Meclisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Çukurova Şubesi ve Adana Tabip Odası'nın katkıları ile Covid-19 Söyleşisi online olarak gerçekleştirdi.

Prof. Usluer, "Bugün dünyada 200'ün üzerinde ülke var. Yaşadığımız salgından etkilenen ülkeler kendilerini ve bilgilerini sansürlemekteler. Yani önceki salgınlardan günümüze kadar aslında insanların anlayışlarında, düşünce yapılarında çok da fazla değişiklik olmadığını görüyoruz. Tabii, o yılların şöyle bir özelliği de var 21. Yüzyıl'da tıbbın olanakları ile 20. Yüzyıl'ın başındaki olanakların da aynı olmadığını düşünmemiz lazım. Ama aradan geçen yüz yıla karşın, insanların hala aynı, çaresizlik içinde. Bu salgını kontrol edebilmenin, durdurabilmenin en önemli iki yolu var. Bir tanesi, etkin aşının bulunması, diğeri de uygun ve özgün tedavinin bulunmasıdır. Geriye kalan diğer seçenek, özgün tedavinin bulunması, bununla ilgili daha olumlu gelişmelerden bahsedebiliriz" şeklinde konuştu.

"İkinci dalga beklenenden erken gelebilir"

İkinci dalganın ne zaman ortaya çıkacağı konusunda ise Prof. Dr. Gaye Usluer, şunları söyledi:

"Eğer biz şu anki sonuçlara bakarak hızlı hızlı eski normale dönmeye çalışırsak ikinci dalga beklenenden daha erken gelebilir. Bireysel korunmanın toplumsal korunmaya çok büyük etkisi vardır. Sağlık Bakanının 'kelebek etkisinden korkalım, dikkate devam edelim' doğru bir tanımlama. Ama, biz normali, eski normalle karıştırır, çok çabuk normalleşirsek, aslında kelebek etkisi değil de, tsunami etkisinden bahsedebiliriz, yani ikinci dalga birinci dalgadan çok daha şiddetli olabilir. Sağlık sistemimiz çökebilir."