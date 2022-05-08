Prof. Dr. Uğur Emek: Gıda enflasyonunun yüksekliği açısından Türkiye 171 ülke içerisinde 4. sıradadır

Başkent Üniversitesi İktisat Programı Bölüm Başkanı ve eski Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı Prof. Dr. Uğur Emek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinde gıda enflasyonunun artış hızının yüzde 89,1 olduğuna işaret ederek, "Gıda enflasyonunun yüksekliği açısından Türkiye 171 ülke içerisinde 4’üncü sıradadır. Evet, yanlış duymadınız DÖRDÜNCÜ. Listedeki ilk 3 ülke sırasıyla Lübnan (% 390), Venezuella (% 229) ve Zimbamve’dir (% 104)." diye yazdı.

Ukrayna'da gıda enflasyonunun yüzde 14,3, Rusya'da ise 17,99 olduğuna dikkat çeken Emek, "Savaşın ortasındaki ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’deki gıda enflasyonun oranının yüksekliğini sorgulamak meşru bir haktır. Fiyat artışlarının nedenlerini stokçularda mı aramak gerekir, yoksa başka yerlerde mi?" ifadelerini kullandı.

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