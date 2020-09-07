Prof. Dr. Tolunay, yangın söndürmede görev alan orman işçilerine dikkati çekti: 116 şehit verdik; mevsimlik olanlar bir kaç ay sonra işsiz kalacak

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İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda orman yangınlarını söndürmek amacıyla çalışan işçilerin çalışma koşullarına dikkati çekti.

İşçilerin günlerce aç, susuz, uykusuz, is içinde, hayatlarını ortaya koyarak mücadele ettiğini belirten Tolunay, bugüne kadar yüzlerce personelin yaralandığını, 116 işçinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Tolunay, çalışanların çoğunun mevsimlik işçi olduğu için birkaç ay sonra işsiz kalacaklarını da vurgu yaptı.

Prof. Dr. Doğanay Tolunay'ın paylaşımı şu şekilde:

''Orman yangınlarını söndürmek oldukça zordur. Günlerce aç, susuz, uykusuz, is içinde, hayatınızı ortaya koyarak mücadele edersiniz. Bugüne kadar 116 şehit verdik. Yüzlerce personel de yaralandı. Yangın savaşçılarının çoğu mevsimlik işçi, birkaç ay sonra işsiz kalacaklar, bilin istedim''