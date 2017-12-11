Prof. Dr. Tokaç: Sosyopat, psikopat tipler giderek artıyor

İZMİR, (DHA)- İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile \'Birlikteyiz, Farkındayız\' etkinliği düzenledi. İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tokaç, özellikle çocuklar ve gençler arasında hızla yayılan internet bağımlılığı nedeniyle sosyopat, psikopat tiplerin arttığına dikkat çekti.

İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü\'nün organize \'Birlikteyiz, Farkındayız\' etkinliğinde sahne alan sadece otizmli bireylerden kurulmuş tek koro ve orkestra olma özelliği taşıyan, İzmir Otizm Orkestrası\'nın (İZOT) konseri ayakta alkışlandı. Wheel Chair Dance Project Tekerlekli Sandalye Dans Grubu\'nun gösterisi de çok beğenildi. Etkinliği, Rektör Prof. Dr. Mehmet Tokaç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Akdoğan, İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yasemin Tokem, Doç. Dr. Derya Özer Kaya, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Melike Tekindal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Akkın, Engelsiz Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özşeker, öğretim üyeleri, STK temsilcileri ile çok sayıda öğrenci takip etti. İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Melike Tekindal, engelli bireylere sosyal adalet ve insan hakları çerçevesinde yaklaşılması, engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakım çalışmaları, ailelerine yönelik danışmanlık ve destek hizmetlerinin artırılması gerektiğini söyledi. Türkiye\'nin engelli politikasına ait verilerin güncel olmadığına da işaret eden Tekindal, \"Türkiye\'nin engelli politikasına ait verilen 2011 yılına ait. O verilere göre ülke nüfusumuzun yüzde 6,6\'sının en az bir engeli var. Bu kadar büyük nüfus grubunu görmezden gelemeyiz. Onları görelim, içten dinleyelim. Hayata onların perspektifinden bakalım. Engelli birey yoktur, engellenmiş birey vardır\" dedi.

\"SOSYAL ENGELLİLER ARTIYOR\"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tokaç, özellikle çocuklar ve gençler arasında hızla yayılan internet bağımlılığı nedeniyle sosyopat, psikopat tiplerin arttığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

\"Sağlık insanın bedenen ruhen ve sosyal olarak iyilik halidir. Gördüğüm kadarıyla günümüzde bedensel veya zihinsel engelliler gibi sınıflamalarla daha yoğun ilgileniyoruz. Şunu unutmayın ki toplumda gerçekten çok ciddi anlamda bir sosyal engelli kesim de var. Bu sosyal engelliler toplumun içerisinde giderek artıyor. Çocukların giderek internet bağımlısı olduğu, evlere kapanmalarının doğurduğu, sosyopat, psikopat tipler giderek artıyor. Öte yandan yaşımız ilerledikçe hepimiz engelli olacağız. Yürüyemez olacağız, belki baston kullanacağız, gözlük kullanacağız, zihni fonksiyonlarımızda sıkıntı olacak. Özetle önemli olan toplumumuzda böyle bir sorun olduğu ama bu sorunun hepimizde olabileceğini göstermektir.\"

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