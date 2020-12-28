Prof. Dr. Tatlıoğlu: 18 yılda ödediğimiz faiz 492 milyar dolar

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'a konuşan, Plan ve bütçe uzmanı İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, "Önümüzdeki yıl bütçeden ödenecek faiz 178 milyar TL’dir. Bütçedeki her 100 liralık vergi gelirinin yaklaşık 20 lirası faize gidiyor. Bu rakam, Milli Eğitim Bakanlığı ile tüm üniversitelere ayrılan ödenekten daha fazla. Son 18 yılda bütçeden yapılan faiz ödemesi 492 milyar dolar ve neredeyse son 18 yılda verdiğimiz cari açığa denk." değerlendirmesini yaptı.

Tatlıoğlu, Akyol'un, "Türkiye neden her dönemde döviz sorunu yaşıyor, Osmanlı’dan beri?" sorusuna, "Bunun sebeplerini hazine açığı, tasarruf ve teknoloji açığı şeklinde sıralamak mümkün. Bilhassa, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Hazine’deki açığın büyüdüğünü görüyoruz. Bu açıkları finanse etmek amacıyla ihtiyaç duyulan dış kaynak temin süreci Kırım Harbi ile başladı ve 1881 yılında Muharrem Kararnamesi ile devletin gelirlerine el konulması noktasına geldi. Türk ekonomisi, son 18 yılda 550 milyar dolar civarında cari açık verdi. Bunun ana sebebi tasarruf açığı olsa da, neredeyse yarısı, 276 milyar doları, yüksek teknoloji ürünleri için yapılan ithalat. Türkiye, teknoloji açığı yüksek olan bir ekonomi ve bu ürünlerin temin edilebilmesi için dövize ihtiyaç var. Tüm bu hususlar, dövizin üzerindeki baskıyı tetikliyor. Böyle süreçlerin yönetebilmesi, doğrudan yabancı yatırım ve düşük maliyetli dış finansman ile mümkün olabilir. Tabii olarak güçlü bir güven ortamı yaratmanız gerekir. Bu ise her şeyden evvel hukuk ve demokrasi demektir." yanıtını verdi.

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