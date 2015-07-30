Türkiye akademisinin değerli isimlerinden, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümü hocası Prof. Dr. Suna Kili yaşamını yitirdi.

Özellikle modern Türkiye'nin siyasi tarihi ve Kemalizm üzerine yaptığı çalışmalar ve "Türk Devrim Tarihi", "Atatürk Devrimi: Bir Çağdaşlaşma Modeli" gibi eserleriyle tanınan Kili, 1970'li yıllardan bu yana yetiştirdiği ve birçoğu Türkiye'nin bugün en değerli isimlerinden olan öğrencileriyle de "hocaların hocası" olarak biliniyordu.,

Prof. Dr Kili, ABD'den İngiltere'ye, Avustralya'dan Çin'e, Şili'den Polonya'ya, Finlandiya'dan Lübnan'a dünyanın dört bir yanındaki üniversiteler ve bilim kuruluşlarında konuk öğretim üyesi olarak dersler vermiş ve bildiriler sunmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Kili için 30 Temmuz Perşembe günü bir Güney Kampüs Albert Long Hall önünde bir tören düzenleneceği, cenaze töreninin ise aynı gün ikindi namazını takiben Yeniköy Camii'nde yapılacağı bildirildi.