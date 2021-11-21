Prof. Dr. Şükrü Ersoy: 10 yıllık bir dönem içerisinde kuvvetle muhtemel büyük bir deprem olabilir, buna hazırlanmalıyız

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "10 yıllık bir dönem içerisinde kuvvetle muhtemel büyük bir deprem olabilir. Kendimizi ve ülkemizi buna hazırlamalıyız." uyarısını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özçelik'in haberine göre, "Bu depremler elbette büyük depremlerin ayak sesi ama direkt Erzurum depremi büyük depremi oluşturacaktır demek çok spekülatif olur. Ama o bölgede geçmişte depremler var." dedi.

Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Bizde maalesef beşi geçen her depremden sonra yapılarda hasarlar meydana geliyor. Yapıdaki hasarlarda depremleri sorumlu tutuyoruz ama bu doğru olamaz. Çünkü eğer bir binada iyi malzeme kullanılmışsa hasar görmez. Bu aslında biraz bizim ayıbımız. Bu kadar küçük depremlerde hasar görmesi, hele yaralanma hiç doğru değil. 10 yıllık bir dönem içerisinde kuvvetle muhtemel büyük bir deprem olabilir. Kendimizi ve ülkemizi buna hazırlamalıyız."