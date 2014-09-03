Prof. Dr. Sönmez: Kurşun, çelik saatimin kılıfına çarpmasaydı göğsüme gelecekti

Sarıkamış Şehitlerini 100. Anma Töreni'nde silahlı saldırıya uğrayan Prof. Dr. Birgür Sönmez bugün çalıştığı hastanede işbaşı yaptı. Olay anını anlatan Sönmez, kurşun sesinden sonra gösterdiği refleksin hayatını kurtardığını anlattı. Sönmez, "Kurşun çelik saatimin, titanyum saatimin kılıfına çarptı ve göğsüme gelmedi. Oradan yere düştü. Bu mesafe çok az. Eğer o refleksi yapmasaydım, kurşun delip geçip göğsüme gelecekti" şeklinde konuştu.

Özgür Altuncu’nun Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, bir hafta boyunca poliklinikte hastalarını muayene edeceğini söyleyen Sönmez, Önümüzdeki hafta yeniden ameliyatlara başlayacağı müjdesini verdi. İki elinin işaret ve baş parmaklarını gösteren Sönmez, "Neye ihtiyacım var biliyor musunuz? Şu iki parmağa" dedi.

Çalıştığı hastanede kameraların karşısına geçen Sönmez' basın toplantısına, " Duygusal olursam kusura bakmayın" diyerek başladı. "Bugüne kadar sizlerle bu masa başında hep, başka hastalar için görüştük. Ama bir gün sizlere bu masadan kendim hakkında bilgi vereceğim hiç aklıma gelmezdi" diyen Prof. Dr. Birgür Sönmez, duygusal anlar yaşadı.

Olay gününü anlattı

Her yıl yapılan Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreninin bu yıl 100'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyleyen Sönmez uğradığı saldırıyı “Erzurum Akut Ekibi ve Sarıkamış Dayanışma Grubu olarak 19-24 Ağustos tarihleri arasında 29. Tümenin Sarıkamış'a yürüdüğü top yolu güzergahında 63 km'lik yolu, 33 katılımcı 37 Özel Harekat Görevlisiyle başarılı bir şekilde tamamladık. Son Günü Sarıkamış Şehitlerine ayırdık. Sarıkamış Meydanında anlamını hiç veremediğim bir şekilde Saat 10:45 sırasında menfur bir saldırıya uğradım. Özel hiçbir husumetim olmayan, Sayın İlhan Özbilen tarafından atılan 4 kurşunun 2'sinin vücuduma isabetiyle hayati bir şekilde yaralandım” şeklinde anlattı.

Erdoğan'a teşekkür

Hayatını, saldırganı kısa sürede etkisiz hale getiren 3 AKUT elamanına olay yerinde kendisine müdahale eden 3 meslektaşına borçlu olduğunu söyleyen Sönmez uzun bir teşekkür konuşmasa yaptı. Sönmez, "Sarıkamış Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Hastanesindeki değerli meslektaşlarıma, olay sırasında ve sonrasında beni hiç yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Sağlık Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Bakanlığımızın Hava Ambulansının tüm ekibine, çalıştığım hastanenin tüm çalışanlarına binlerce kez teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'Hayatımı şehit şühedanın himmetine borçluyum'

Yaşadığı saldırının tıbben bir mucize olduğunu söyleyen Prof. Dr. Birgür Sönmez," Bu mucizeyi yaptığım iyiliklerin, kurtardığım hayatların vesile olduğunu söylüyorlar. Bence bu olay ancak Şehit şühedanın himmetiyle gerçekleşmiştir" dedi.

Tekme daha çok canımı acıttı

Ameliyatlarına ara vermeden devam edeceğini ve Sarıkamış şehitlerine hizmete devam edeceğini söyleyen Sönmez,"Bana atılan iki kurşun canımı acıtmadı. Ama kendini bilmez Kafkas Üniversitesi İkinci sınıfında okuyan Arkeloji öğrencisinin gelip bana tekme atması çok canımı acıttı" dedi.

Titanyum saat kurtardı

Olay sırasında kurşun sesinden sonra gösterdiği refleksin hayatını kurtardığını anlatan Sönmez, "Karşınızda biranda elinde silah olan bir insan. Kendinizi bir koruma refleksi. Zaten onu yapmamış olsam, kurşun buradan girdi, buradan çıktı. Çelik saatimin, titanyum saatimin kılıfına çarptı ve göğsüme gelmedi. Oradan yere düştü. Bu mesafe çok az. Eğer o refleksi yapmasaydım, kurşun delip geçip göğsüme gelecekti" diye konuştu.

'Benimle alakası yok'

Saldırıyı gerçekleştiren Eski Belediye Başkanının yeniden aday gösterilmemesinin kendisiyle ilişkilendirilmek istenmesine tepki gösteren Birgür Sönmez," Bunun benim sayemde olduğu tahmin edilerek, böyle bir husumet yaratılmıştır. Şahısla ilgili hiçbir kişisel husumetim yoktur. Yöreme hizmet yapmak için fikrimi söylemişsem bu da benim demokratik hakkımdır" diye konuştu.

15 bin hasta daha bekliyor

15 bin insana hayat verdiğini ve ömürlerini uzattığını söyleyen Prof. Dr. Birgür Sönmez , "Bir 15 bin daha sırada bekliyor. Allah bana ömür versin yeterki. Sadece hastalarıma değil, o dağlarda sahipsiz yatan şehitlere de hizmet etmeye devam edeceğim. Neye ihtiyacım var biliyor musunuz? Şu iki parmağıma... Bekleyen hastalarının olduğunu söyleyen Sönmez hafif topallayarak basın toplantısından ayrıldı" ifadelerini kullandı.