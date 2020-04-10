Prof. Dr. Serdar Sayan: “Yüzde 25-30’luk işsizlik kimseyi şaşırtmasın”



Koronavirüs salgınının istihdama etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Serdar Sayan, Türkiye tarihinde görülmemiş işsizlik oranlarının gündeme geleceğini belirterek, “Yüzde 25-30’luk işsizlik kimseyi şaşırtmasın” dedi. Bloomberg HT televizyonunda canlı yayına katılan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Sayan, salgının işsizlik oranına etkisinin Temmuz ayında açıklanacak olan Nisan ayı verileriyle görülmeye başlanacağını belirtti. Salgının etkisinin yazın da sürmesi durumunda turizmde de büyük istihdam kaybının gerçekleşeceğini vurgulayan Prof. Dr. Sayar, “Bu durumda yılı istihdam ve ekonomi açısından çok kötü bir noktada kapatırız” diye konuştu.

7.1 milyon işsiz kapıda

Aynı programa katılarak Ocak ayı işsizlik oranını değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve T24 yazarı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ise kısa süre önce yaptığı analizde salgının 2 milyon 800 bin kişinin işinden olmasına yol açacağını öngördüğünü belirtti. Prof. Seyfettin Gürsel, böylece işsiz sayısının 7 milyon 100 bin kişiye yükselmesini beklediğini anlattı.

Bununla birlikte Hükümet tarafından ve işten çıkarmayı yasa teklifi sonrasında bu öngörüsünü askıya aldığını belirten Prof. Dr. Gürsel, yine de ücretsiz izne çıkarılanların çalışan mı işsiz mi sayılacağı sorusunun çok tartışmalı olduğunu ifade etti.