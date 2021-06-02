Prof. Dr. Selva Demiralp: Zamansız gelen faiz indirimleri ne piyasa faizini düşürme konusunda ne de büyümeyi destekleme konusunda etkili oluyor

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT canlı yayınında, Merkez Bankası'nı faiz indirmeye davet ettiğini belirterek, "Ancak zamansız gelen faiz indirimleri ne piyasa faizini düşürme konusunda ne de büyümeyi destekleme konusunda etkili oluyor. Keza birinci çeyrek büyümesini incelediğimizde de büyümenin o dönemde gelen merkez bankasının faiz artırımları ile birebir ilintili olduğunu, ekonominin literatürde “expansionary contraction” diye bilinen “faiz artırarak ekonomiyi desteklemek” sureti ile büyüdüğünü görüyoruz" diye yazdı.

Selva Demiralp, yetkinreport.com sitesinde yayınlanan "Erdoğan’ın faiz açıklaması: yüzde 7 büyüme o sayedeydi" başlıklı yazısında, 2010 sonrası global rüzgârların Türkiye'nin arkasından estiğine işaret ederek, "Ancak artık rüzgarın ters yönde estiği bir döneme giriyoruz. ABD tahvil faizleri yükseldikçe bu zamana kadar tolere edilen politika hataları daha çabuk gün yüzüne çıkacak, ödenecek ekonomik maliyet daha yüksek olacaktır. İşte bu noktada geçmişteki hatalardan ders alıp uzun vadeli büyüme odaklı politikalara geçilmesi gerekiyor. Bu tür bir bakış açısının sonuçlarını hem kısa vadede ama esas uzun vadede alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu yazı yetkinreport.com sitesinde yayınlanmıştır.