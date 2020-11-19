Prof. Dr. Selva Demiralp: Merkez Bankası’nın faiz kararı, krizi engellemeye yönelik sıkılaştırma

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Merkez Bankası’nın 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 475 baz puan artırarak politika faizi yüzde 10.25’ten yüzde 15’e yükseltme kararını yorumladı. Demiralp, “Merkez Bankası’nın faiz kararı, krizi engellemeye yönelik sıkılaştırma” düşüncesini dile getirdi.

Demiralp Yetkin Report'taki yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dün gelen açıklamalar hükümetin bu konudaki görüşünün değişmediğine işaret ediyor. Bu durumda malesef sıkışlatırıcı politikalar enflasyonla mücadeleyi destekleyici değil bilakis engelleyici olarak algılanmaya devam edecektir. Bu algı devam ettiği sürece de maalesef TCMB’nin enflasyonla mücadele için gereken şahin tutumda yeterli sabrı gösterebileceğini zannetmiyorum. İşte bu nedenle bugün gelen faiz artışının fiyat istikrar yolunda uzun soluklu bir adımdan ziyade krizi engellemeye yönelik kısa vadeli bir sıkılaştırma olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.