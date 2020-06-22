Prof. Dr. Selva Demiralp: Bankalar bilanço küçültme yoluna giderse, finansal aracılık faaliyetlerinin azalmasıyla sonuçlanabilir

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), özel bankaları daha fazla kredi ve Hazine'ye daha fazla borç vermeye zorlayan 'aktif rasyosu' ile gelen cezalandırma sisteminin, bankaları pahalı fon kaynağı arayışına itebileceğini belirterek, "Ancak bankalar BDDK uygulamasıyla daha fazla riski tolere edemeyeceklerine karar verip ve bilançolarını küçültme yoluna giderlerse bu durum finansal aracılık faaliyetlerinin artması değil azalması ile de sonuçlanabilir." diye yazdı.



Prof. Demiralp, yetkinreport.com sitesinde yayınlanan yazısında, Covid-19 gibi şiddetli bir kriz durumunda ekonomiyi kredilerle canlandırmak yerine maliye politikalarının devreye sokulmasının gelişmiş ülke merkez bankaları başkanları tarafından sıklıkla dile getirildiğine işaret ederek, "Kredilerin borçluluğu artıracağı, ancak karantina uygulaması nedeni ile gelir akışı sekteye uğrayan sektörlerin aldıkları kredileri ödemekte zorlanabilecekleri, bu nedenle borç verme kanalına çok yüklenmek yerine kaynak aktarımlarına ağırlık verilmesi gerektiğinin altı çiziliyor." ifadelerini kullandı.

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