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Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı: Ne 'sözde'ler gördüm ama ben hâlâ hekimim!

"'Sözde' demekle hekimliğimizi, 'terörist sevici' demekle yaşamdan ve barıştan yana tutumumuzu değiştirebilmeniz mümkün değil"

27 Ocak 2018 00:37

Bir dönem İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı da yapan, adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonları alanlarında dünyaca tanınmış bir uzman olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış çağrısı yapılan bir bildiri yayınlanmasının ardından Türk Tabipler Birliği (TTB) için kullandığı ifadelere tepki gösterdi. 

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Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Fincancı, "Ne ‘sözde'ler gördüm 35 yıldır, ama ben hala hekimim hala savaşa ve hak ihlallerine karşı duruşumu sürdürüyorum en hakikisinden!” ifadelerini kullandı. 

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