Prof. Dr. Sami Gelenbe'nin büstü İran'da Teknoloji Parkı'nda

Ekber Karabağ / Tahran, 23 Ekim (DHA) - Bilgisayar ağ sistemlerinde dünyanın sayılı isimleri arasında yer alan Prof. Sami Erol Gelenbe\'nin büstü Tahran\'da bir parka yerleştirildi.

Tahran\'daki Teknoloji Parkı\'ndaki törene, Birleşmiş Milletler Güney - Güney İşbirliği Ofisi Direktörü Jorge Chediek ve bazı üst düzey İranlı yetkiler katıldı.

Prof. Gelenbe\'nin yanı sıra, enformasyon teorisi üzerindeki çalışmalarıyla ünlü İranlı bilim insanı Muhammed Emin Şükrullahi\'nin büstü de aynı yere yerleştirildi.

Londra Imperial College\'de eğitim görevlisi olan Prof. Gelenbe, bilgisayar ağları ve sistemleri ve onların matematiksel analizleri çalışmasından dolayı geçen yıl İran\'ın en prestijli bilim ödülü olan ve iki yılda bir düzenlenen Bilim Ödülü\'ne layık görülmüştü.

Görüntü Dökümü:

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- Prof. Erol Gelenbe ve Muhammed Emin Şükrullahi\'nin büstlerinin açılması

- BM Güney - Güney İşbirliği Ofisi Direktörü Jorge Chediek\'ın konuşması