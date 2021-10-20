Prof. Dr. Şaban Şimşek: Artık bazı branşlarda kamu hastanelerinde uzman doktor bulmak imkansız hale geldi

Devlet hastanelerinde doktor bulup muayene olmanın zorlaştığını söyleyen Sözcü yazarı Saygı Öztürk, konuya ilişkin olarak Kartal Şehir Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Şaban Şimşek'in görüşlerini aktardı.

Prof. Şimşek, hastanelerin içinde bulunduğu durumu şöyle anlattı:

"1-Artık bazı branşlarda kamu hastanelerinde uzman doktor bulmak imkansız hale geldi. İstanbul'da, çok önemli bir hastanede en az 10 uzmanın bulunması gerekirken şu an sadece bir uzmanı kaldı.

Kıssadan hisse: Demek ki eşek ölüsü gibi dev hastaneler yapmak sağlık hizmeti sunmakta yeterli değil. Bu konuda üzerinde durmanız gereken nokta ‘biz ne ettik de özel sektörü böyle palazlandırdık, cazip hale getirdik, Hekimleri kaptırdık!' olmalı. Bu konuda kamudan ayrılan doktorları sakın suçlamayın buna hakkınız yoktur.

2-Doğu'da önemli bir Tıp fakültesi hastanesinde 3 sene önce 40 civarında çocuk kliniği asistanı varken bugün sayıları sadece 4'e düştü. Birkaç ay sonra bunlar da mezun olduğunda artık asistansız uzmanların, hocaların hizmet verdiği Devlet hastanesi konumuna gelecek.

Kıssadan hisse: Pratisyen hekimler artık uzmanlık alanlarını eskisine göre çok farklı ölçütler üzerinden tercih ediyor. 20 sene önce en revaçta olan branşlar bugün en sonlara kaldı. Örneğin Hacettepe Tıp Fakültesi çocuk bölümüne ihtisas sınavından 75 puan alanlar girebilirken bugün 55 puanla oraya giriliyor. Çocuk asistanlığı için açılan Türkiye çapında 450-500 civarındaki kadronun ancak 239'u dolduruldu. Yani kalite bir yana, sayısal anlamda da durum vahim. Çocuk sağlığında gelecek felakettir."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.