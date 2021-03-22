Prof. Dr. Refet Gürkaynak: Tek kişinin seri kararlar alabildiği rejim seri kriz ve seri fakirlik yaratabiliyormuş

Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Merkez Bankası başkanlığında gerçekleşen değişim sonrasında para piyasalarında yaşanan çalkantıyla ilgili olarak, “Tek kişinin seri kararlar alabildiği rejim seri kriz ve seri fakirlik yaratabiliyormuş. Kimin aklına gelirdi?” yorumu yaptı.

Daha önce Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon istatistiklerinin yenilenmesi için bağımsız akademisyenlerden oluşturduğu danışma kurulunda da görev yapan Prof. Dr. Gürkaynak, Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal’a, faizi artırdığı için iktidar çevrelerinden yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Faiz ve enflasyon arasındaki bağı anlamayan merkez bankacılığından memlekete fayda gelmez. Çok zarar gelir, geldi de.

Temel iktisadi bağlantıları anlamak zor olabilir. Senelerce denenip ülkeyi berbat etmiş politikaların tekrar denendiklerinde işe yaramayacaklarını düşünebilmek iktisat bilmeyi gerektirmez. 90’ların politikaları 90’ların sonuçlarını doğurur.

Merkez Bankası sorunlarımızın küçük olanı. Her alanda büyük sorunlarımız var. Bunları düzeltmek mümkün. Niyet, işi yapabilecek insanlara vermek ve o insanların iş yapabilecekleri bir sistem gerekiyor. Kolay değil. Yapmaya değer hiçbir şey kolay değil.”