Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan asgari ücret tahmini: 3-4 aya 1000 TL zam gelir

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücrete yönelik ek zam tartışmalarına sosyal medya hesabından katıldı. Demirtaş, yaptığı paylaşımda asgari ücrete 3-4 ay içinde 1000 TL ek zam geleceği öngörüsünde bulundu.

Demirtaş paylaşımında şunları söyledi:

"Hükümet asgari ücrete 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar. Ama insanlar bu Yaz sonu 5250 TL ile şu anki 4250 TL ile alabildiklerinden daha az meyve, sebze, et, süt vs alabilirler. Bu yazdıklarım yine gerçek olur. Twitler atılır. Ama bir şey değişmez…"

Bakan kapıyı kapattı

Diğer yandan bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam tartışmalarına ilişkin olarak ocak ayında yapılan zamma işaret ederek "Tartışmaları anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise dün Meclis'e verdiği kanun teklifiyle asgari ücretin yılda iki kez belirlenmesi gerektiğini belirtmişti.

TIKLAYIN: Bakan Bilgin'den asgari ücrete ek zam açıklaması

TIKLAYIN: CHP'den kanun teklifi: Asgari ücret yılda iki kez belirlensin