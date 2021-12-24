Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Tam 180 derece çark ettiniz; insanlara size dolar artışı kadar ekstra faiz verelim deyip, faiz artırdınız

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından döviz kurları ve yeni devreye alınan kur korumalı TL vadeli mevduata ilişkin açıklamalarda bulundu. " Benden trol hesaplara son uyarılar" diye başlayan tweet dizisinde Demirtaş, "3 aydır 'Faiz Günahtır. Dolar artarsa artsın. Bizim işimiz Dolarla mı, Biz ÇİN modeline geçiyoruz. Dolar artsın UCUZ işgücü olacak' dediniz doları arttırdınız. Sonra tam 180 derece ÇARK ettiniz. Ve insanlara gelin paranızı yatırın size Dolar artışı kadar EXTRA FAİZ FAİZ FAİZ verelim deyip faizi arttırdınız" diye yazdı.

Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:

"Benden Trollere son uyarılar: Tehdidi, Yalanı, İftirayı Bırakın. Ülkemiz için doğru olanı bilimsel olanı yapın. 3 Aydır: "Faiz Günahtır. Dolar artarsa artsın. Bizim işimiz Dolarla mı, Biz ÇİN modeline geçiyoruz. Dolar artsın UCUZ işgücü olacak" dediniz Doları arttırdınız

Sonra tam 180 derece ÇARK ettiniz. Ve insanlara gelin paranızı yatırın size Dolar artışı kadar EXTRA FAİZ FAİZ FAİZ verelim deyip faizi arttırdınız. Bu sefer de Doları Düşürdünüz. Soru Şu: Madem yapabiliyordunuz: Neden Dolar/TL nin 10'nun üzerine çıkmasına izin verdiniz?

Neden son dakikaya kadar Dolar/TL'yi azdıracak açıklamalar yaptınız? Neden "ÇİN modeline geçiyoruz. Çin başardı biz de başaracağız. Faizi Düşüreceğiz, Dolar artarsa artsın" dediniz. NEDEN? SONSUZ faiz son dakika da mı aklınıza geldi? Yoksa biliyor muydunuz yapacağınızı?

Yapacaktıysanız, neden Dolar /TL'nin 10'nun üzerine çıkmasına İZİN verdiniz? NEDEN? Kimler 18'den Doları Sattı. İsim isim Açıklayın. Uyarıyorum. Eğer benim ve sevdiklerimin hakkında en ufak bir YALAN, İFTİRA ya daha karışırsanız... Beni ve sevdiklerimi Yalnız bırakın."