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Prof. Dr. Özgen: Öğle arası 25 dakikalık uyku, gece uykusunun 3 saatine eşdeğer

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından 26- 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 18

28 Ekim 2017 17:03

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından 26- 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 18. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi\'nde konuşan Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fuat Özgen, bilimsel araştırmaların öğle uykusunun önemini ortaya koyduğunu belirterek, öğle arası 25 dakikalık uykunun gece uykusunun 3 saatine eşdeğer olduğunu ifade etti.
Bodrum Güvercinlik Mahallesi\'ndeki bir otelde düzenlenen 18. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi\'nde toplum sağlığını tehdit eden yaklaşık 90 farklı uyku bozukluğu hastalığı masaya yatırılıyor. Kongreye Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fuat Özgen, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hikmet Fırat ile yönetim kurulu üyeleri, Prof.Dr. Oya İtil, Prof.Dr. Hikmet Yılmaz, Prof.Dr. İbrahim Öztura, Doç. Dr Sinan Yetkin, Doç. Dr. Banu Salepçi ve yaklaşık 150 uyku tıbbı uzmanı, akademisyen hekim ve teknisyen katıldı.
TUTD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fuat Özgen, uyku bozukluğunun tanı ve tedavisiyle ilgilendiklerini belirterek uyku tıbbının multidisipliner bir alan olduğunu dile getirdi. Uyku sırasında ortaya çıkan sorunların hemen hemen her branşın belirli alanlarını etkileyen konular olduğunu vurgulayan Özgen, bir insanın 2 yaşında rüya görmeye başladığını belirterek, \"2 yaşından ölene kadar uyuduğumuz sürenin yüzde 20\'si rüya döneminde geçiyor. O yüzden rüya görmek sağlıklılık ifadesi. Rüya görmek iyi bir şey fakat hatırlaması sağlıksız bir şey. Çünkü uykunun bölündüğü anlamına geliyor\" dedi.
Bilimsel araştırmaların öğle uykusunun önemini ortaya koyduğunu anlatan Özgen, \"Öğle arası yapılan 25 dakikalık bir şekerleme, gece uykusunun 3 saatine eşdeğer. Ama Japonya\'da öğle arası uyuyan ve yeterli uyuduğunu ispat eden işçiler, daha verimli çalıştıkları için ek prim alıyor. Artık böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ekonomide ve toplumsal yaşamda, biyolojik saatlerimize göre düzenlemelere ihtiyacımız var\" diye konuştu.
DÜZENLİ UYKU BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR
Prof. Dr. Hikmet Yılmaz ise iyi bir uykunun kansere yakalanma riskini de belirgin olarak azalttığını ifade etti. Düzenli uykunun bağışıklık sistemini düzenlediğini söyleyen Yılmaz, \"Uykuyu düzene koyduğunuzda hem genel sistemik tansiyon hem kalbin dirence karşı çalışması hem de akciğerlerin kalbe yardımı daha kolay oluyor. Bugün dünyada uyku saati ortalama 8 saatin altına düştü. Bu durum erken yaşlanma, cildin erken kırışması ve diğer hastalıklara erken yakalanma riskini arttırır. Son zamanlarda yapılan çalışmalar 3 ayı aşan uyku probleminin cinsel işlevlerin belirgin olarak bozulmasına yol açtığını kanıtladı\" dedi.

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