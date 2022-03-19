Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uyardı: Dikkat, pandemide kıpırdanma işaretleri var!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Dikkat, pandemide kıpırdanma işaretleri var!” dedi, okurlarını Koronavirüs pandemisi konusunda biraz daha sabırlı olmaya teşvik etti.

“Salgında tedbirleri gevşeten hemen her ülkede günlük Covid-19 vaka rakamları da insan kayıpları da maalesef süratle artıyor. Mesela Almanya, mesela İngiltere, mesela Çin’de durum yeniden kötüleşiyor. Saydığım ülkelerin tümü acele edip tedbirleri fazlaca gevşettiler. Netice mi? Hemen ve anında vaka ve ölüm sayılarında ciddi artışlarla karşı karşıya kaldılar” diyen Müftüoğlu, şunları kaydetti:

“Tekrar ediyorum: Kesinlikle siz haklısınız. Biliyorum: Kesinlikle yoruldunuz, bunaldınız. Ama gelin beni dinleyin lütfen ve her şeye rağmen biraz daha sabırlı olun. Tamam, açık alanlarda -eğer ortam çok kalabalık değilse yürüdüğünüz sokaklar, caddeler, dolaştığınız gezdiğiniz yerler, meydanlar, parklar, dağlar, tepelerse- maske takmayın. Ama gelin, hiç olmazsa sinema, AVM , tiyatro, toplu taşıma araçları, açık ama fazlaca kalabalık alanlarda maskenizi takmaya devam edin.”

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