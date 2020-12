Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: İlhami Aliyev 'babasının oğlu' çıktı

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kendisini 1999 yılında Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in rahatsızlandığı dönem sağlık süreçlerinin organizasyonu ile görevlendirdiğini yazdı.

Demirel'in Haydar Aliyev için “her türlü imkânın seferber edilmesi” talimatı verdiğini ve her gün kendisini ziyaret ettiğini anlatan Müftüoğlu, "Demirel ile H. Aliyev dost ve kardeş iki devletin cumhurbaşkanı olmaktan çok daha öte can dostu iki arkadaş gibiydiler" dedi. 1999 yılındaki bu hastalık sürecinde Haydar Aliyev'i ve oğlu İlhami Aliyev'i daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Müftüoğlu, "Haydar Aliyev, mükemmel bir devlet adamıydı. 'Oğul Aliyev', yani 'İlham Aliyev' de babası gibi başarılı oldu. Bizim deyimimizle 'babasının oğlu' çıktı. Mükemmel bir devlet başkanı olduğunu her alanda ispat etti" görüşlerini paylaştı.

Müftüoğlu, bugünkü köşesinde şu fotoğrafları paylaştı: