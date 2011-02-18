Prof. Dr. Orhan Çeker'in dekolte yorumu ilk değilmiş

T24 - Selçuk Üniversitesi İlahiyet Bölüm Başkanı Prof. Orhan Çeker'in tecavüz vakalarına ilişkin söylediği "Sorunun odağında kadın var. Sen dekolte giyinirsen bu tür çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmaz. Tahrikten sonra sonucundan şikayet etmen makul değil" sözleri kamuoyunda ciddi tartışma yarattı.

Eleştiri oklarının hedefindeki Prof. Çeker ise kendini savundu ve tecavüz değil taciz kelimesini kullandığını söyledi. Bu sözlerin üzerine harekete geçen YÖK, Çeker hakkında inceleme başlattı.

Meğer Orhan Çeker'in bombaları bu kadarla sınırlı değilmiş. cevaplar.org adlı dini internet sitesinde 2008 yılında, kendisine sorulan sorulara şöyle yanıtlar vermiş;



Cariyeye dekolte serbest

Avret yeri, toplumumuzda hukuken bulunmayan cariyeler için de geçerlidir. Cariyelerin sadece mahremi olan erkeklere karşı değil, bütün erkeklere karşı avret yeri göğüsten diz kapağına kadarki yerleridir.

Dolayısıyla cariye, İslam toplumunda baş açık ya da kolları açık veya diz kapağından aşağısı açık gezdiği zaman günah işlemiş olmaz.



Dekolte ayakta başlar

Kadının yabancı erkeklere karşı avret yeri, yüz ve eller hariç vücudun her tarafıdır. Ayakları dahi avret yerine dahil eden görüşler ağırlıktadır.



Kadın yüzünü de kapamalı

Kadının yüzü, avretten değildir. Ama bir fitne söz konusu ise yüzünü de örter, evden çıkması caiz olmayabilir.



'Dar giysi' tesettür olmaz

Zamanımız Müslüman kadını, başını örtüyor, pardösü de giyiyor ama dar giyindiği için vücut çizgileri olduğu gibi ortada olabiliyor. Bu hanımlar tesettür adına örtünüyorum, demesinler. Ne şiş yansın ne kebap hesabı bir örtünme. Bu noktada Müslüman kadında ciddi bir yozlaşma görüyorum.



Parfümlüye cennet haram

Kadın, yabancı erkeklerin alabileceği şekilde koku sürünecek olursa, o kadına cennet kokusu haram olacaktır. Evde sürünür, yabancı erkekleri celbedici kokular sürünemez.



Gayrimüslim nine

Bir gayrimüslim ninesini düşününüz. Bir de bizim ninelerden birisini. İkisini yan yana koyun. Hangisi daha cana yakın ve sevimli? Elbette hepiniz diyeceksiniz ki, bizimki. Halbuki o gayrimüslim nine ömür boyu cilt bakımı yaptı. Cilt bakımı masrafı ile üç-beş aile geçinebilirdi.



Topuklu giyme

Kadının topuğuna ses çıkarıcı şey çaktırması, yolda yürürken, ta uzaktaki erkeklerin bile dikkatini çekecek sesler çıkarması, ayete aykırı düşmektedir.



Saç boyama caiz değil

Gösteriş olsun diye saç boyama caiz değildir. İnsanı kibre ve şımarıklığa götürür.



Konuşurken kırıtmamalı

Kadının sesi düz konuşma şeklinde caizdir. Kadının sesini, yabancı erkeklerin dinlemesini yasaklayan ayet bilmiyoruz. Ancak şu tavsiye var. Erkeklerle konuşurken kırıtmadan, fazla laf etmeden konuşmasının sakıncası yok.



Sokağa çıkmama şartı

Kadının yola çıkmasına, evinden çıkıp dönünceye kadar can ve mal, özellikle de namus konusunda, emniyet içerisinde gidip gelebiliyor mu, gelemiyor mu? Hatta namusu, evinden dışarı çıktığı zaman tehlikedeyse, evinden çıkması caiz olmaz



