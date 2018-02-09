Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu gözaltına alındı

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da yapılan operasyonda aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu\'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Hamzaoğlu\'nun Ankara\'da başlatılan soruştarma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

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