Prof. Dr. Neyişçi: Doğaya kendini yenilemesi için 1 yıl şans verin

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Ayvalık İlçesi Hakkıbey Yarımadası\'nda çıkan yangının ardından dozerlerle yapılan çalışmaya tepki gösteren Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Orman Bakanlığı\'ndan doğaya en az 1 yıl şans vermesini istedi.

Ayvalık\'ta 17 Ağustos\'ta çıkan yangında 20 hektarlık orman, 40 dönümlük zeytinlik tahrip olmuştu. Cennet Koyu\'na dozerlerle girilmesi üzerine çevreciler mutlak koruma alanı olan bölgenin koruma statüsünün değişmemesini isteyip dozerlerle yapılan müdahalenin doğal ekosisteme zarar verdiğini öne sürdü. Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, yaptığı açıklamada hem Orman Bakanlığı\'na hem de orman ve çevre dostlarına seslendi. Ormanların yanmasını önlemek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini hatırlatan Neyişçi, şunları söyledİ:

\"Doğa dostları; Ayvalık Adaları Tabiat Parkı gibi korunmuş alan statüsündeki bir ormanlık alanın yanmaması için ne yaptınız? Yapılabilecek çok şey vardı aslında. Bu hepimizin görevi. Yanan alanlar bir başka amaçla kullanılamaz. Doğa severler; lütfen öncelikle doğaya, yanmış olsa da, kendi kendini yenileme şansı vermeyi, verdirmeyi öğrenelim artık. Betonu, asfaltı delip çıkan bitkiler kömürü, külü de delip çıkacaktır. Biliniz ki; Hiroşima\'ya atılan atom bombasından sonra bilim adamlarının \'burada 75-80 yıl hiçbir canlı izine rastlanamaz\' demelerine karşın mabet ağacı, zakkum gibi bitkiler sadece birkaç ay sonra tomurcuklarını patlatarak meydan okumuşlardır. Aynı alana 2018 Nisanında yeniden gidiniz. Çok farklı bir manzarayla karşılaşacak, şaşırıp kalacaksınız. Çünkü doğa sürprizleri sever. Bu sürprizleri daha önceki pek çok yangında yaşadık. Doğaya bir şans verin, elde kazma kürek fidan dikme sevdasından vazgeçin. Bakanlığın ağaçlandırma adına o alanı dozer, kepçe gibi ağır araçlarla alt üst etmesine izin vermeyin. Sayın Orman Bakanı, lütfen doğaya en azından 1 yıl şans verin. Göreceksiniz kendi yarasını saracaktır. Ağaçlandırmaya gerek görülürse bir sene sonra da gerçekleştirilebilir.\"



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