Prof. Dr. Naci Görür: Televizyonlar bizi kullanıyor, artık deprem sonrası ayaküstü konuşmama kararı aldım

Depremin hemen ardından kendisinin medya mensupları tarafından arandığını belirten Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili takipçilerim. Şimdi size bir kararımı açıklamak istiyorum. Bu kararım medya ile ilgili. Hoşgörülerine sığınarak bir rahatsızlığımı iletmek istiyorum. Bir yerde deprem olur olmaz, telefonum kilitleniyor ve televizyonlar benden görüş almak istiyorlar. Onlara ‘Deprem daha birkaç dakika önce oldu. Üzerinde çalışmadan nasıl konuşabilirim’ dediğimde, ‘Olsun hocam siz bir şeyler söylersiniz’ diyorlar. Kanaatime göre bu yaklaşım depremi hafife almaktır. 1-2 saat sonra konuşalım deyince de gündemden düşer deyip kabul etmiyorlar.

Üzülerek görüyorum ki televizyonlar bizi bir araç gibi kullanıyor. Bunu üzerine ben de artık hemen deprem sonrası ayaküstü konuşmamaya karar aldım. Umarım medyadaki arkadaşlarım beni anlayışla karşılarlar.”