Prof. Dr. Naci Görür: Marmara Denizi'ndeki depremin yeri endişe verici

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'da yaptığı açıklamada, depremin yerinin olası büyük İstanbul depreminin fayının üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Twitter hesabından depremin gerçekleştiği noktayı harita üzerinde paylaşan Görür, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Minimum 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayın üzerinde. Yeri endişe verici. Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir. Bu da söz konusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir."

"Deprem Kumburgaz fayı üzerinde olsa yeni hareketleri tetikleme ihtimali daha yüksek olurdu"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise, Habertürk yayınında yaptığı açıklamada, depremin 1912’de kırılan ve Silivri hattına giden fayın kollarından birinde yaşandığını, ana fay üzerinde bir depremi tetikleyebileceği gibi bir yorum yapmanın doğru olmayacağını söyledi. Üşümezsoy, "Deprem Kumburgaz fayı üzerinde olsa yeni hareketleri tetikleme ihtimali daha yüksek olurdu" dedi.