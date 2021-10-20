Prof. Dr. Naci Görür: Girit ve kuzeyindeki On İki Adalar bölgesinde daha başka depremlerin olması mümkün

Bilim Akademisi üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Ege'de Girit Adası'nda meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin sığ bir deprem olduğunu söyledi. "Muhtemelen havza içindeki normal faylarla ilgili" diyen Görür, "Bu depremleri Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu tetikliyor" dedi.

"Nitekim bugünkü depremin 6,1’lik depremden sonra olması da bunu kanıtlıyor" diyen Görür, "Girit ve kuzeyindeki Oniki Adalar bölgesinde daha başka depremlerin olması mümkün. Bu bölge de bizim kıyılarımıza yakın" dedi.

Prof. Görür şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, Girit’te 4,2’lik deprem oldu. Bu deprem Heraklion Havzası içerisinde ve sığ bir deprem. Muhtemelen havza içindeki normal faylarla ilgili. Kısa bir zaman önce burada yine depremler olmuştu. Bu depremleri Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu tetikliyor. Nitekim bugünkü depremin 6,1’lik depremden sonra olması da bunu kanıtlıyor. Girit ve kuzeyindeki Oniki Adalar bölgesinde daha başka depremlerin olması mümkün. Bu bölge de bizim kıyılarımıza yakın."